回顾精彩时刻！2018年度影响栾川旅游业十大热点新闻出炉

刚刚过去的2018年，对栾川旅游业来说，是不平凡的一年。这一年，丰富多彩的旅游景区活动持续活跃栾川旅游市场，栾川迎来广大游客和旅游业界的强烈关注。今日，跟着“2018年度影响栾川旅游业十大热点新闻”再来回顾下栾川旅游的精彩瞬间。

刚刚过去的2018年，对栾川旅游业来说，是不平凡的一年。这一年，丰富多彩的旅游景区活动持续活跃栾川旅游市场，栾川迎来广大游客和旅游业界的强烈关注。今日，跟着“2018年度影响栾川旅游业十大热点新闻”再来回顾下栾川旅游的精彩瞬间。

“老家河南·栾川过年”闹新春系列活动，点燃栾川冬季旅游！

2018年1月9日至2月20日，“璀璨山城”新春灯会、“老家味道”美食节、“欢喜过大年”传统民俗表演、老君山新春祈福灯会、鸡冠洞新春民俗文化节等闹新春活动轮番上映。

此次系列活动，将栾川独特浓郁的春节传统文化与景区优美的自然资源完美结合，致力于打造最热闹最具有年味儿的春节、充满亲情的春节、经得住回忆的春节，从而盘活栾川冬季旅游产品，共同开启栾川旅游全域全年无淡季的新局面。

积极拓展长三角旅游市场，进军全国一线城市

一年之计在于春，2018年春季栾川县旅游工作委员会联合老君山、鸡冠洞、重渡沟、天河大峡谷四个主要景区积极行动，联合举办南京、上海、杭州三场旅游产品推介会。

此次春季三场发布会，是栾川县拓展长三角旅游市场，进军全国一线城市，提高“奇境栾川”品牌在全国的知名度和影响力的重要举措。

栾川旅游“造血式”扶贫方式，获省政府点赞并在全省推广

2018年栾川县旅游业送旅游生产物资、生产技能的“造血式”扶贫方式，获得省委省政府的高度认可。

全县137户从事农家宾馆的建档立卡贫困户，被授予“旅游扶贫重点户”的称号。这些贫困户收到总价值四十万元的旅游生产物资大礼包，包括一套餐桌椅，一台冰柜，一台消毒柜、一台油烟机。

河南省旅游扶贫工作推进会在栾川县举行，忆江南、风吹过、花宿客栈等14家星级乡村旅游经营单位被评为“2018年河南省旅游扶贫示范户”。

省脱贫攻坚动态简报第70期专期刊发《因地制宜铺富路，脱贫攻坚促增收——栾川县大力实施旅游扶贫助力脱贫攻坚》，省委办公厅工作交流第251期专题刊发《栾川县做精准旅游扶贫文章》，对栾川旅游扶贫的做法予以肯定，并在全省推广。

栾川县第二届高速免费活动，让“凉”资源“火”起来，成功激活栾川避暑经济

2018年7月20日至8月20日，“自驾游栾川·高速我买单”栾川县第二届高速免费活动，获得经济效益和社会效益的双丰收。短短32天时间，栾川县累计接待游客157.46万人次，入栾自驾游车辆33.03万辆，再创栾川旅游接待新纪录！旅游综合收入超过10亿元，一些乡村旅游重点村出现“一房难求，一床难求”的现象，富民惠民效应明显。

活动备受关注，栾川三次登上中央电视台新闻栏目，河南卫视、河南日报、洛阳日报、人民网、中新网、河南旅游资讯网等众多媒体对活动进行全方位报道，极大提高了奇境栾川品牌知名度和影响力。

栾川跻身国内民宿度假第一军团，打造“南有莫干，北有栾川”民宿新格局

2018年11月15日，河南省民宿发展培训会在栾川召开。河南省各市旅游局长、扶贫办主任、旅游重点县领导、民宿业主、民宿投资人等300多人齐聚栾川，为栾川乃至河南省民宿业发展出谋划策。

参会人员对栾川民宿业发展给予高度认可，栾川精品民宿依托丰厚的旅游资源，通过持续的努力营造出了一种更休闲的生活状态，服务热情品质高，同时与当地乡村风俗相结合的创意设计，为乡村旅游增添活力，已成为一大亮点。乡村振兴的“栾川新模式”，为全省提供有效的宝贵经验。