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洛阳循环经济园区：“城市矿产”开采 迈向智能化绿色化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-24 09:19

　　项目档案

　　项目名称：洛阳循环经济园区

　　项目概况：该项目位于孟津县平乐镇，重点发展以废钢铁回收、废弃电器电子产品回收处理、塑料深加工等为主的循环经济项目。园区规划建设废旧家电拆解、废旧塑料深加工、报废汽车拆解、稀有贵金属提炼和无害化处理、科研中心等项目，目前已进驻中再生洛阳投资开发有限公司和中再生洛阳再生资源开发有限公司等多家骨干企业。

　　不见尘土，不见烟火。日前，记者漫步在中再生洛阳投资开发有限公司废旧家电拆解项目车间，看到一台台废旧电视机在流水线上缓缓移动。百姓生活中报废的冰箱、洗衣机、空调、电视机和电脑，在这里经过拆解、分类和再加工，变身为塑料、铝、铜、铁等工业原料。

　　在经济高质量发展大趋势下，再生资源产业也面临转型升级压力。近年，洛阳循环经济园区各企业在智能化、绿色化改造上下功夫，以一项项新工艺不断提升生产质效。

　　在冰箱拆解生产线上，一台大型工业机器人挥舞机械臂，正将一台报废冰箱抓起，然后沿着设计好的路径，将其稳稳地放在流水线上。(如上图)“这家伙抓东西稳、准，以往需要两三个工人才能完成的工作，现在一台机器就能搞定，大大节约了人力成本。”中再生洛阳投资开发有限公司总经理周瑜敏说。

　　在二手家电回收过程中，粉尘污染是主要污染源之一。这些粉尘包括普通灰尘、电视机中的荧光粉等，如果不能进行合理有效回收，不仅危害工人健康，而且会对环境造成二次污染。在生产车间外，一台台如货车般大小的蓝色设备引人注目。“别看它一声不响，它可是每时每刻都在‘吃’二手家电生产线上的灰尘。”周瑜敏说，去年，企业对塑料破碎深加工生产线加装雾化除尘装置，有效解决了破碎车间的粉尘污染顽疾，同时，对防爆切割机收尘系统进行改造，除尘效率大幅提升。

　　园区内的中再生洛阳再生资源公司还投资建设了报废汽车回收拆解项目，目前厂房建设和设备安装已经完成，投产后可实现年回收拆解报废汽车3万台、摩托车0.5万台，将打造国内设备和技术先进、环保设施齐全的报废汽车回收拆解示范基地，为我市循环经济高质量发展再添新亮点。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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