洛阳涧光公司：研发先进特种技术装备 促进石化行业绿色发展

近日，在位于高新区的洛阳涧光特种装备股份有限公司车间内，技术人员正在对新一代环保型延迟焦化装置进行交付前调试。 近日，在位于高新区的洛阳涧光特种装备股份有限公司车间内，技术人员正在对新一代环保型延迟焦化装置进行交付前调试。 该公司坚持技术创新，研发的“安全环保型延迟焦化密闭除焦、输送及存储成套技术”填补了国内行业空白，使延迟焦化实现清洁生产，为石油化工行业绿色发展提供了技术保障。目前，涧光公司已向中石化、中石油等国内外130多家石化企业输出技术设备，去年产值同比增长67.9%，销售收入同比增长45.7%。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 王思臣 李晓凤 摄）