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“洛阳支座”承载力再摘“世界之最”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-24 09:02

　　双曲面球形减隔震支座 首席记者 张锐鑫 摄

　　“对角线尺寸达5.25米，可撑起约1.2万台小轿车重量，帮助桥梁抵抗8级高烈度地震，‘洛阳造’减隔震支座再次打破世界纪录！”昨日，在中船重工七二五所洛阳双瑞特种装备有限公司，桥梁建筑安全装备产业部副部长成正江激动地告诉记者。

　　盐通铁路为盐城至南通的高速双线电气化铁路，全长187公里，设计时速350公里，是国家八纵八横高铁网中沿海铁路的重要部分。日前，双瑞特装研制的承载力16万千牛双曲面球形减隔震支座发往盐通铁路项目现场，成功打破自身保持的徐宿淮盐铁路14万千牛减隔震支座承载力、尺寸等多项世界纪录，有力推动了我国桥梁建设能力的提升。

　　双曲面球形减隔震支座设置于铁路桥梁上部梁体和下部桥墩之间，以其独特的减隔震效果保障桥梁安全，被喻为“桥梁关节”。此次应用于盐通铁路项目的减隔震支座共有4台，单台对角线尺寸达5.25米，承载力达16万千牛，可承载约1.632万吨重量，相当于撑起约1.2万台小轿车。

　　成正江介绍，在地震发生时，该支座可隔离高频地震力，最大限度减少梁体共振。承载力是衡量抗震性能的重要指标。该支座除垂直承载力达到16万千牛外，水平横向也可承载2.3万千牛地震力冲击，为世界最高水平。桥梁装配该产品后，可抗8级高烈度地震。

　　在制造工艺上，双瑞特装攻克了大铸件铸造、大曲面加工成型与装配精度控制等难题。为满足大铸件的高精度要求，该公司采用数控机床对大型工件进行精加工，产品尺寸误差控制在2毫米以下，使得支座双曲面完美咬合。面对工期紧、技术难度大等不利因素，公司仅用了3个月即完成研发、生产、发货，受到客户高度评价。

　　近年，作为国内技术领先的桥梁附件供应商，双瑞特装在我国率先提出具有减隔震功能的桥梁支座构想，研发的球形减隔震支座成功应用于世界最长跨海大桥港珠澳大桥等一系列国家重点工程。

　　产品再创多项世界纪录，进一步巩固了双瑞特装在桥梁附件领域的技术引领地位，助力更多“洛阳创新”建功国家重点工程。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 徐兆琦）
[ 责任编辑：张惟一]
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