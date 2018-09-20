蓝天之下是我们共同生活的家园，碧水青山需要我们一起悉心守护，保护生态环境是我们每一个公民的责任和义务。

洛阳市春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书

广大市民朋友：

蓝天之下是我们共同生活的家园，碧水青山需要我们一起悉心守护，保护生态环境是我们每一个公民的责任和义务。

近年，洛阳市委、市政府高度重视多措并举，广大市民积极响应踊跃参加，全面开展大气污染防治和其他生态环境保护工作，取得了明显成效，“蓝天白云”“碧水净土”已不再是梦想。在这场污染防治攻坚战中，广大市民坚定信念，克服困难，识大局顾大体，树立环保理念，强化责任意识，为洛阳市的生态环境保护工作作出了应有的贡献。春节期间，保护节日大气环境不受污染是每一个市民应尽责任和义务，如果固守旧习，燃放烟花爆竹，就会造成新的大气污染，这一定不是每一个洛阳人想看到的。为了保护洛阳大气环境，保障广大市民身体健康，确保过一个绿色祥和的春节，洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室组织洛阳市文明办、市公安局、市教育局、市生态环境局、市应急管理局，联合发出春节期间在洛阳市禁止销售燃放烟花爆竹的倡议，真诚希望广大市民朋友们做到：

一、文明过节从我做起。从不购买一串鞭炮、不燃放一枚烟花做起，自觉抵制燃放烟花爆竹，主动采用广场文化、读书阅报、喜庆音乐等安全、环保、低碳、文明的方式来欢庆新春佳节。

二、党员干部率先垂范。各级党员干部要以身作则，积极带头不购买及燃放烟花爆竹，决不能成为空气和噪声污染的制造者，同时要引导和带动周边人员积极响应倡议，共同营造文明过节的良好社会氛围。

三、广泛开展宣传教育。各级党政机关、企事业单位、社会团体、社区(村)及大中专院校、中(小)学校等都要加强对社会、职工、群众的广泛宣传教育，倡导自觉践行倡议。广大中小学生要从我做起，从现在做起，“小手拉大手，文明过春节”，凝聚起全社会共同保护环境的正能量。

四、欢迎举报严肃查处。对非法生产、运输、销售、燃放烟花爆竹等行为，要积极向辖区应急管理(安监)、公安机关、生态环境等部门举报，执法部门将为每个举报的市民朋友严格保密，经查证属实，视情给予两百元至两千元奖励。举报电话分别为：应急管理(安监)部门举报电话12350，公安机关举报电话110，生态环境部门举报电话12369。

辞旧岁不需漫天烟火，迎新年只待春暖花开。远离烟花爆竹，让我们的生活多一些绿色发展，多一些环保空间。我们相信，有了你我的共同努力，洛阳的空气会更加清新、洛阳的天空会更加蔚蓝多彩！

祝大家新年愉快、身体健康、阖家欢乐、吉祥如意！

洛阳市文明办

洛阳市公安局

洛阳市教育局

洛阳市生态环境局

洛阳市应急管理局

2019年1月20日