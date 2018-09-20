洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-24 09:03

　　洛阳市春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书

　　广大市民朋友：

　　蓝天之下是我们共同生活的家园，碧水青山需要我们一起悉心守护，保护生态环境是我们每一个公民的责任和义务。

　　近年，洛阳市委、市政府高度重视多措并举，广大市民积极响应踊跃参加，全面开展大气污染防治和其他生态环境保护工作，取得了明显成效，“蓝天白云”“碧水净土”已不再是梦想。在这场污染防治攻坚战中，广大市民坚定信念，克服困难，识大局顾大体，树立环保理念，强化责任意识，为洛阳市的生态环境保护工作作出了应有的贡献。春节期间，保护节日大气环境不受污染是每一个市民应尽责任和义务，如果固守旧习，燃放烟花爆竹，就会造成新的大气污染，这一定不是每一个洛阳人想看到的。为了保护洛阳大气环境，保障广大市民身体健康，确保过一个绿色祥和的春节，洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室组织洛阳市文明办、市公安局、市教育局、市生态环境局、市应急管理局，联合发出春节期间在洛阳市禁止销售燃放烟花爆竹的倡议，真诚希望广大市民朋友们做到：

　　一、文明过节从我做起。从不购买一串鞭炮、不燃放一枚烟花做起，自觉抵制燃放烟花爆竹，主动采用广场文化、读书阅报、喜庆音乐等安全、环保、低碳、文明的方式来欢庆新春佳节。

　　二、党员干部率先垂范。各级党员干部要以身作则，积极带头不购买及燃放烟花爆竹，决不能成为空气和噪声污染的制造者，同时要引导和带动周边人员积极响应倡议，共同营造文明过节的良好社会氛围。

　　三、广泛开展宣传教育。各级党政机关、企事业单位、社会团体、社区(村)及大中专院校、中(小)学校等都要加强对社会、职工、群众的广泛宣传教育，倡导自觉践行倡议。广大中小学生要从我做起，从现在做起，“小手拉大手，文明过春节”，凝聚起全社会共同保护环境的正能量。

　　四、欢迎举报严肃查处。对非法生产、运输、销售、燃放烟花爆竹等行为，要积极向辖区应急管理(安监)、公安机关、生态环境等部门举报，执法部门将为每个举报的市民朋友严格保密，经查证属实，视情给予两百元至两千元奖励。举报电话分别为：应急管理(安监)部门举报电话12350，公安机关举报电话110，生态环境部门举报电话12369。

　　辞旧岁不需漫天烟火，迎新年只待春暖花开。远离烟花爆竹，让我们的生活多一些绿色发展，多一些环保空间。我们相信，有了你我的共同努力，洛阳的空气会更加清新、洛阳的天空会更加蔚蓝多彩！

　　祝大家新年愉快、身体健康、阖家欢乐、吉祥如意！

　　洛阳市文明办

　　洛阳市公安局

　　洛阳市教育局

　　洛阳市生态环境局

　　洛阳市应急管理局

　　2019年1月20日
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛浦公园里新添休闲广场
  • 春节假期去哪儿玩？来洛阳逛庙会吧！
  • 宜阳县“一场两馆”靓姿初现
  • 老城区又添一处小游园
  • 市委市政府向市级老同志通报工作 李亚...
  • 洛阳市春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书
  • 春节去洛阳热门景区咋走？交警为您规...
  • 洛阳产业项目亮点多多特色凸显
  • 房产中介机构扎堆涌入 搅动洛阳二手...
  • 赞！洛阳这俩地方入选省首批家风家教...
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    喜迎新年，剪纸送福

    夕阳

    极品天 爬楼致献

    冬韵
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605