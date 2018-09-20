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陈秀荣：瞅不得脏的“倔大妈” 义务打扫小区15年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-24 09:19

　　陈秀荣在打扫小区卫生

　　在老城区中州中路36号院，有这样一位“倔大妈”。她退休后，没有去享清福，而是每天带着笤帚等清洁工具出门“上班”——将所住小区及小区外四五百米长的小路清扫干净。

　　这样的义务劳动她一干就是15年，认识她的人都说她是“倔大妈”。

　　15年来，清晨总能见到“倔大妈”打扫的身影

　　“倔大妈”名叫陈秀荣，今年69岁，是我市一家食品厂的退休工人。

　　22日，在跟随老城区税务局、西关办事处和环城西路社区的工作人员送年货时，记者见到了陈秀荣。作为社区的优秀党员，农历猪年春节临近，工作人员为她送来了米面油和一份特殊的年货——为其订阅了全年的《洛阳日报》。

　　36号院是个老旧小区，有60户居民，以前小区无人管理，连个像样的垃圾箱都没有，垃圾随处可见，大伙儿都把生活垃圾堆在院墙边上，一到夏天味道别提多难闻了。

　　自从陈秀荣开始义务打扫小区卫生，15年来，每天清晨都能见到她打扫的身影，小区里的垃圾再未过夜。

　　36号院虽只有一栋楼，但楼前楼后各有一小片空地，加上每个楼栋门前，腰腿不好的陈秀荣，有时一扫就是一个多小时。

　　别人说她瞎操心，她说瞅不得脏，不扫不得劲

　　“院里的垃圾箱又满了，麻烦您来一趟吧……”昨日一早，吃罢早饭，陈秀荣又拿起笤帚出门“上班”了。看到院内垃圾箱满了，陈秀荣忙拨通了垃圾清理人员的电话，催他赶紧来清一清。

　　除了义务清扫小区和小区外那条长四五百米的小路，小区内的垃圾清理也都是陈秀荣在负责。从向社区申请垃圾箱，到收取垃圾清理费，再到联系垃圾清理人员，桩桩件件，全靠她一人。

　　有时候垃圾清理费没收齐，陈秀荣还自己垫钱。起初，小区内有些人不理解，说陈秀荣是瞎操心。在他们看来，老伴儿早就过世的陈秀荣，晚年就应该跟着儿子去享清福。还有人说，陈秀荣是领了社区的工资。

　　对此，陈秀荣总是乐呵呵地说，自己啥也不图，也没领过社区一分钱工资，就是瞅不得脏，不扫不得劲。

　　时间一长，小区变得越来越整洁，再也没有人嘲讽陈秀荣，大伙儿开始打心眼儿里敬佩她。

　　大伙儿加入义务打扫行列，还有人用画笔为楼道添彩

　　如今在中州中路36号院，一股义务打扫风潮正在兴起。

　　不少人家都自觉打扫自己楼前的公共区域，小区内的老人说，陈秀荣一个人扫地太辛苦，大伙儿也都退休在家，能多做些事情挺好。小区里的不少年轻人路过也会帮着扫地，“看着陈阿姨一人辛苦，我们都不好意思了”。

　　两个月前，爱画画的小区居民赵军还拿起画笔和颜料，在小区楼道的墙上画了松树、牡丹、花篮等图案。陈秀荣说，小区虽然旧，但只要环境好，大伙儿住着就舒心。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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