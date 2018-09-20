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洛阳俩小伙婚姻登记处门外免费献唱为新人送祝福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-24 09:19

　　为领证新人献唱

　　“她将是你的新娘，她是别人用心托付在你手上，你要用你一生加倍照顾对待……”23日上午，在吉他和非洲鼓的伴奏下，两个年轻人在西工区民政局婚姻登记处办公室门外唱起歌曲《给你们》，引起不少领证新人的注意。

　　记者了解到，两个年轻人都是90后未婚青年，为了给新人领证增加仪式感，他们利用空闲时间，免费为新人献唱送祝福。

　　现场：新人领证出门，他们免费献唱送上祝福

　　“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，直到我们老得哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝。”

　　“今天你要嫁给我，听我说，手牵手我们一起走，把你一生交给我……”

　　23日上午，在西工区民政局婚姻登记处，看到一对新人领完结婚证来到电梯口，28岁的“洛阳神兽”(网名)和26岁的杨灵杰赶紧迎上去，在吉他和非洲鼓的伴奏下，向新人免费献唱《最浪漫的事》《今天你要嫁给我》等歌曲，送上祝福。

　　记者看到，新人们看到“洛阳神兽”和杨灵杰出现，大多一脸惊讶。“我刚和女朋友喜领结婚证，就听到这么好听的音乐，惊讶又感动。”一位男士说，感谢他们的演唱。

　　缘起：看到网友高调晒离婚证，他认为结婚应是神圣的事

　　“洛阳神兽”说，他和杨灵杰因音乐相识，他们组建了一个微信群，经常约着去新都汇、王城公园等地露天表演。

　　“不久前，我在抖音上看到不少人高调晒离婚证，有人甚至说离婚没什么大不了，我不认可这种说法。”“洛阳神兽”说，他是未婚青年，认为结婚是一件神圣的事，应该严肃对待。

　　之后，“洛阳神兽”在微信群里提议，大家抽空到一些婚姻登记处为领证新人免费献唱，送上祝福。这一提议得到了杨灵杰、“大树”、“冷冷”等好友的赞同。

　　经过走访，“洛阳神兽”选择离家较近的西工区民政局婚姻登记处作为免费献唱的地点，从2018年12月下旬开始至今，已给新人演唱过4次。

　　记者看到，西工区民政局婚姻登记处位于芳林路居然之家五楼，与电梯口正对的地方被布置成小礼堂样式，墙上有“我们结婚吧”的字样，花团锦簇，充满浪漫气息。

　　“我们在电梯门正对的地方献唱，不影响婚姻登记处的正常工作。”“洛阳神兽”说，他们的献唱受到一些新人的认可，有一对新人听到“一定是特别的缘分，才可以一路走来变成了一家人”，竟然感动得流泪。

　　目的：给领证增加仪式感，希望新人珍惜婚姻

　　和“洛阳神兽”一样，杨灵杰也是未婚青年。“经常来这里看看新人领证的温馨画面，也会让自己对婚姻充满憧憬。”杨灵杰说。

　　“我们都有自己的本职工作，只能利用空闲时间约着来这里献唱，因此时间并不固定。”“洛阳神兽”说，他和伙伴们打算在2月14日当天，在西工区民政局婚姻登记处为领证新人全天献唱。

　　“这些年轻人有想法，免费献唱也让新人申领结婚证更有仪式感。”西工区民政局婚姻登记处一名工作人员说，只要献唱活动不影响婚姻登记的正常工作，他们不会干涉。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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