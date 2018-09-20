洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委三次全会、省“两会”、市委十一届九次全体(扩大)会议和22日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究贯彻落实意见。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委三次全会、省“两会”、市委十一届九次全体(扩大)会议和22日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究贯彻落实意见。

会议强调，要深入学习贯彻中央、省、市相关会议精神，学深悟透、学懂弄通，进一步增强“四个意识”，做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上来。要把学习贯彻省委书记王国生、省长陈润儿参加洛阳代表团审议时的讲话精神作为一项重要任务，紧紧围绕全面深化“9+2”工作布局、实施“97172”合理有效投资行动计划等重大决策部署，切实做好地方立法、监督、重大事项决定、代表作用发挥等工作。要认真落实市委各项决策部署，融入大局、看齐紧跟，找准切入点、结合点，精心谋划好、推进好市人大常委会2019年各项工作，为进一步提升副中心地位、凸显增长极作用，在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔作出更大贡献。

会议研究部署了市人大常委会党组2018年度民主生活会相关工作，听取了市人大常委会机关党组2018年度工作汇报和市人大常委会机关开展“讲政治、懂法律、守规矩、强能力”专题活动的方案。

会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 王妍 实习生 刘晓改 通讯员 何燕）