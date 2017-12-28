房产中介机构扎堆涌入　搅动洛阳二手房市场

2018年，众多房产中介机构涌入我市，其中不乏全国知名连锁机构，搅动了我市二手房市场。业内人士指出，“新血液”的注入，将有助于拉动市场、规范行业、倒逼服务提升。

2018年，众多房产中介机构涌入我市，其中不乏全国知名连锁机构，搅动了我市二手房市场。业内人士指出，“新血液”的注入，将有助于拉动市场、规范行业、倒逼服务提升。

房产中介纷纷“抢滩”

“以前一个房东挂出房源，能接十几个看房电话，现在能接几十个。”洛龙区的王女士说，去年9月她在网上挂出房源信息，想要卖掉自己在南昌路附近的一套房子，两个月内几乎每天都能接到不同中介机构的看房电话，最多的一天有七八个买家想要看房。

“据不完全统计，去年之前，我市房产中介机构门店有三四百家，去年增至600多家。”洛阳浩天房地产经纪有限公司总经理孙国瑞说，究其原因，一方面，从2017年上半年开始，我市二手房市场升温明显，市场吸引力增大；另一方面，房产中介机构开设门槛较低。

城市自身条件也是吸引房产中介机构的一大因素。去年6月，贝壳找房大平台进驻我市，该平台总经理张伟说，此前该平台仅在全国一、二线城市布局，随着洛阳地铁、高架、快速路等大型交通项目不断推进，楼市前景被看好。半年间，加入该平台的门店共85家，从业者约700名。

二手房市场被搅动

房产中介机构扎堆涌入，搅动我市二手房市场。去年1月至10月，我市二手房市场成交量可观。以9月、10月为例，洛阳和利时地产机构的统计数据显示，9月城区二手房销售2016套，同比增加30.82%；10月城区二手房销售1864套，同比增加25.59%。二手房价格也有所上涨，9月、10月的价格同比涨幅分别为32.75%、60.22%。“虽然成交量、价格同比涨幅不小，但环比均有所下降。”该机构市场部负责人周莉说。

孙国瑞说，2017年上半年至2018年10月，二手房市场基本处于“卖方市场”，受季节及市场周期等因素影响，去年11月二手房市场逐渐开始向“买方市场”转移，交替期间，市场难免会稍显“冷静”。去年11月至12月，我市二手房市场略显疲软。

有助于倒逼行业提升

房产中介机构涌入对我市相关行业将有何影响？市政协委员、市房地产中介行业协会会长孙留锁表示，众多房产中介机构涌入，无疑会加剧市场竞争，这对行业、市场是件好事。一些全国知名连锁中介机构带来了先进的管理模式、服务理念，如“交易未成退中介费”“欠费先行垫付”等，都有助于行业整体水平的提升，倒逼中介机构规范经营、提升服务，从而促进整个行业更好发展。

二手房市场走势将如何？业内人士认为，2017年至2018年，一、二线城市二手房市场出现下行趋势，我市所受影响有一定滞后性，预计今年影响会逐渐显现，这从我市二手房市场去年下半年略有回落中可见一斑。但受市场刚需等因素影响，我市二手房市场整体将趋于平稳，成交量及价格难现大幅涨跌情形。

此外，二手房市场受政策影响较大，若国家出台相关政策，如房产税明确落地时间等，将可能出现房源集中涌入等情况，从而影响成交量及价格等。（洛阳日报记者 赵佳）