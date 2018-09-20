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洛阳铁路公安护航春运
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-24 08:48

　　春运大幕已拉开。连日来，洛阳铁路公安处洛阳站派出所与洛阳铁路公安处特警支队、乘警支队、刑警支队联合在洛阳站开展“践行宗旨当先锋、护航平安展作为”活动，通过搭建旅客法律咨询服务台、发放安全出行宣传手册、协助困难旅客进出站等方式为春运护航，受到广大旅客一致好评。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张弛 摄）
[ 责任编辑：席倩倩]
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