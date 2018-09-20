洛阳铁路公安护航春运

春运大幕已拉开。连日来，洛阳铁路公安处洛阳站派出所与洛阳铁路公安处特警支队、乘警支队、刑警支队联合在洛阳站开展“践行宗旨当先锋、护航平安展作为”活动，通过搭建旅客法律咨询服务台、发放安全出行宣传手册、协助困难旅客进出站等方式为春运护航，受到广大旅客一致好评。
春运大幕已拉开。连日来，洛阳铁路公安处洛阳站派出所与洛阳铁路公安处特警支队、乘警支队、刑警支队联合在洛阳站开展“践行宗旨当先锋、护航平安展作为”活动，通过搭建旅客法律咨询服务台、发放安全出行宣传手册、协助困难旅客进出站等方式为春运护航，受到广大旅客一致好评。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张弛 摄）
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