洛阳隐患排查“回头看”12家单位须整改

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为做好近期火灾防控工作，洛阳消防救援部门在全市深入推进大型商业综合体、博物馆和文物建筑隐患整改，扎实开展仓储物流企业专项排查，常态排查沿街门店、出租房屋、九小场所、老旧住宅等区域。近期，洛阳消防救援部门继续跟进“每月25日隐患曝光制度”，排查出12家单位存在安全隐患，须及时整改。
为做好近期火灾防控工作，洛阳消防救援部门在全市深入推进大型商业综合体、博物馆和文物建筑隐患整改，扎实开展仓储物流企业专项排查，常态排查沿街门店、出租房屋、九小场所、老旧住宅等区域。近期，洛阳消防救援部门继续跟进“每月25日隐患曝光制度”，排查出12家单位存在安全隐患，须及时整改。
1.涧西区景玉小区
隐患：私拉乱接电线为电动车充电，楼梯口堆放杂物。
2.西工区天城一品小区
隐患：未经验收擅自投入使用。
3.老城区揽翠城小区
隐患：小区3号楼楼道内停放电动车。
4.吉利区康乐花园
隐患：部分住宅楼楼道出口处违规停放电动车，部分住宅楼存在私拉乱接电线为电动车充电现象。
5.孟津县城关御厨饺子馆
隐患：营业区部分区域喷淋系统的喷头被遮挡，营业区部分消火栓被遮挡，营业区内吊顶使用可燃材料装饰。
6.新安县博物馆
隐患：1楼安全出口指示标志不亮，2楼1个应急照明灯松动，消防控制柜故障，检查记录不完善。
7.汝阳县古洛酒铺
隐患：违规使用泡沫夹芯彩钢板作为厂房隔断。
8.洛宁县型动健身(飞越健身会所)
隐患：锁闭安全出口，疏散通道安装铁栅栏，电线未穿管保护，疏散指示标志线路破损。
9.宜阳县中海加油站
隐患：使用塑料桶装散装汽油。
10.洛阳市兴泰物业有限公司
隐患：私家车辆占用消防车通道，私拉飞线为电动车充电。
11.嵩县鹤鸣小区C区
隐患：电动车堵塞安全出口，楼道内闭门器损坏，楼道内安全出口标志损坏。
12.洛阳市隋唐城遗址管理处
隐患：1楼北出口疏散指示标志损坏。（洛阳日报记者 魏巍 通讯员 王倩）