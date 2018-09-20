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伊川县常峪堡村：过年就得让群众乐和乐和
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-24 08:39

　　村民们加紧练习，为新春运动会做准备

　　“快来，咱们再挑挑，选几个有劲儿的人。”21日一大早，伊川县白元镇常峪堡村村民李俊伟就来敲李龙森家的门，商量参加拔河比赛的人选。

　　这几日，走在常峪堡村的街道上，随处可以感受到一种火热氛围。有的村民在家门口练起了跳绳；有的村民找块空地，排练广场舞；有的村民端着饭碗，还忙着在楚河汉界“厮杀”……

　　村民们都笑着说，这些变化源于一个微信群。

　　这不，当天上午，微信群里又热闹起来。

　　“@所有人，请大家见到有象棋爱好者，积极动员其报名，并把其姓名、电话号码发到群里。谢了！”

　　“俺中良叔报个象棋。”

　　“报名！拔河参赛者：李苗、李改妞、王淑旋。碰碰球、‘抢物资’参赛者：王淑艳、李春辉。羽毛球参赛者：方高利。”

　　…………

　　微信群名叫“筹备委员会”，由常峪堡村党支部书记李广乾发起建立。

　　“春节村民们都回家，人也齐，应该让咱村群众乐和乐和，过个健康快乐的春节。”早在1月初，李广乾就发起建立微信群，准备在春节期间举办个热热闹闹的农民运动会，希望村民们提出意见和建议。

　　经过一个星期征集，群里收集到的建议就有100多条，由村民提议的比赛项目有40多个。经过商议，最终村里定下篮球、乒乓球、跳绳、象棋、拔河、羽毛球、背媳妇、“抢物资”、碰碰球等10余个项目。

　　这下，微信群里更热闹了。

　　“哈哈！球类项目大家都熟悉，这背媳妇、‘抢物资’、碰碰球，这些都是咋耍的？”

　　“有啥奖品没有？”

　　“有奖品，运动会时间就定在大年初一，大家分头准备吧，多练练，争取多拿奖品！”

　　截至22日，报名的村民已超过600名，这大大超出了李广乾的预料。

　　“以往村民回家过春节，都是到处串串亲戚、吃吃喝喝、打打牌，村里没什么文化娱乐活动，年味越来越淡。”李广乾说，现在农村生活水平普遍提高了，村民的生活观念也发生了变化。

　　“村民有了钱，有了闲，春节还缺点文化氛围。乡村振兴，文化先行，村里也得不断满足村民日益增长的精神文化需求。”李广乾说，这是村里第一次举办大型新春运动会，以后还得继续办下去，好好展示下咱们新时代新农村新农民的新面貌！

　　报名时间还未截止，微信群里报名人数仍在不断增加。看大家积极性这么高，群里又有人提议了：“大年初一邀请咱村的摄影爱好者都回来，多给咱们拍几张照片，把咱村乡村振兴的生动画面都留存下来。”

　　“中！必须的，回家过年，一起乐乐。”群里有人积极应和着。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 李德伟 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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