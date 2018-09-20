老兵马银栓谈创业故事三次落泪

说出来可能您不信——22日下午，当记者在瀍河区大北门文化产业园采访马银栓的军旅生涯、创业故事时，这位年过六旬、铁骨铮铮、纵横商海的老兵竟然三次落泪。

说出来可能您不信——22日下午，当记者在瀍河区大北门文化产业园采访马银栓的军旅生涯、创业故事时，这位年过六旬、铁骨铮铮、纵横商海的老兵竟然三次落泪。

马银栓生于1954年，1973年入伍，在部队服役11年后，于1984年转业到当时的中国人民银行洛阳分行工作。有毅力、肯吃苦，凭借着在部队磨砺的品质，马银栓成为当时人行洛阳分行下属的黄金珠宝首饰公司负责人。

第一次，在谈到服从组织安排、丢掉“铁饭碗”下海经商时，马银栓流下了苦涩的泪。

1994年，人行洛阳分行与下属的黄金珠宝首饰公司脱钩，马银栓被要求留在公司，继续担任负责人。“我觉得‘铁饭碗’没有了，单位不要我了。”回忆当初，马银栓忍不住落泪。他说：“我是一名党员，也是一个兵，必须服从组织安排。”

企业咋发展？员工咋吃饭？马银栓说：“啥困难都能克服。放弃了，就等于当了逃兵！”

靠着一股倔劲儿，马银栓学管理、学经营、跑市场。为了企业能拿到黄金收购权、冶炼权和销售权，马银栓在上海黄金交易所软磨硬泡一年多，终于，他的企业挤进了上海黄金交易所的会员单位名单。

第二次，在谈到企业遭遇资金难、员工伸出援手时，马银栓流下了感激的泪。

2004年前后，企业发展遭遇了资金“贫血”。过不了这一关，企业可能就会一蹶不振。最难的时候，企业选择向百余名员工求助，没想到，短短10天时间，大家凑出了400多万元。“有位员工把买房结婚的钱都拿了出来，我不能对不起他们……”说到这里，马银栓再次哽咽流泪。

有了那笔救命钱，企业发展逐渐驶上了快车道。

第三次，在谈到企业转型发展成功时，马银栓流下了幸福的泪水。

“企业发展到一定阶段，需要走多元化发展道路。”马银栓说，最近几年，他一直在谋划企业转型发展之路。

2015年年底，瀍河区有关部门希望闲置多年的洛阳机床厂厂区能“腾笼换鸟”、焕发生机，这一谋划吸引了马银栓。他和企业管理层先后去北京、深圳、成都等地考察，最终决定买下这片厂区，发展文化休闲旅游产业，让老厂区成为市民休闲旅游的好去处。

短短3年时间，废旧厂区变成了大北门文化产业园，吸引了20多家企业进驻，成为瀍河区最具人气的文化休闲旅游园区。目前，园区企业累计吸纳了500多人就业，其中不少是退伍军人。

“我这辈子最感谢的就是那段军旅生涯。没穿过那身军装，就不会有今天的我。”说着这番话，马银栓擦了擦眼角，坚毅的面庞挂满笑容。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 王少峰）