“洛阳小学生满分作文”续：父亲觉得愧疚 努力改变自己

“觉得特别愧疚，没想到我在孩子眼中是这样的。”谈到孩子写作文“控诉”自己，宋先生这样说。宋先生的儿子小智(化名)写作文《爸爸，我想对你说》“控诉”宋先生迷恋手机，《洛阳晚报》率先进行了报道。昨日，记者独家采访到小智的父亲，听他讲述这篇作文带给他的改变。

“觉得特别愧疚，没想到我在孩子眼中是这样的。”谈到孩子写作文“控诉”自己，宋先生这样说。宋先生的儿子小智(化名)写作文《爸爸，我想对你说》“控诉”宋先生迷恋手机，《洛阳晚报》率先进行了报道。昨日，记者独家采访到小智的父亲，听他讲述这篇作文带给他的改变。

父亲：觉得愧疚，努力改变自己

昨日，记者联系到小智的爸爸宋先生，听说孩子的作文刷爆朋友圈，意外之余，他更多的是愧疚。

“看了孩子的作文后，我觉得特别愧疚，没想到我在孩子眼中是这样的。”宋先生说，小智上的是寄宿学校，平时周末才能回家，周日白天要上辅导班、学跆拳道等，下午回校。他从事的是汽车行业的工作，周六最忙，只能在周五和周六晚上陪孩子。

“我们80后这代人，上有父母，下有孩子，压力挺大，我以前把精力主要放在了创业上，照顾孩子比较少，看完这篇作文后我意识到，是时候改变了。”宋先生说，这几天孩子放假在家，他和妻子下班回家后会把手机收起来，除非有事，否则不看手机，以腾出更多时间陪孩子写作业、看电视。

宋先生说，在孩子成长的过程中，爸爸的角色很重要，如勇敢、担当、对外界的认知等，都需要爸爸引导。再过10余天就是春节，他计划带孩子回农村老家过年，体验农村生活，拜访亲戚长辈，学习孝道，也借此机会增进他和孩子的感情。

孩子：写出了心里的秘密，父亲的变化让他很开心

“孩子也没想到，他的作文会在网上引起这么大的关注，这会儿正不高兴呢！”小智的妈妈说，在写《爸爸，我想对你说》这篇作文时，孩子以为只有老师能看到，才写出了心里的秘密，没想到最后不仅爸爸看到了，这么多网友也看到了。因不想让作文这件事给小智带来不必要的压力，应小智妈妈的要求，记者没有直接采访他。

“家长付出的多与少在孩子身上都能看到，其实孩子是很容易满足的。”小智的妈妈说，有次周末，她老公带孩子外出打球，回到家后孩子高兴地说“妈妈，你知道吗？我今天特别开心”。

“这几天孩子明显比以前高兴很多。”宋先生说，他也真切感受到了自己的陪伴给孩子及家庭带来的变化。

“如果孩子的作文和我们的故事能给家长们带来启示，思考如何与孩子相处，我觉得我‘现身说法’也值了。”宋先生打趣道。

网友：泪奔、沉思，放下手机多陪家人

本报率先报道小智写作文“控诉”爸爸的故事，仅在晚报头条号上，相关文章的阅读量在24小时内就突破了10万次，3000多名网友转发，数百名网友留言。昨日，《人民日报》官方微信公众号也以《爸爸，只要您能放下手机，我愿意用生命换》为题进行了关注。

●有网友看完作文后反思自己：

网友“Run”：戳到了我的内心，我也是一个爸爸，儿子还小，看到这篇文章让我沉思！一定改正，给儿子一个愉快的童年！

网友“美惠”：泪奔，我好像也是这个样子的，所有的工作必须用手机完成，忽略了孩子的感受，每次孩子让我陪她玩，我都会说等等，妈妈赚钱给你买玩具，现在看来我错了，孩子需要的是陪伴，从明天开始，我会尽量放下手机多多陪伴孩子。

●有网友看完后想到了家人：

网友“奇妙雨”：手机有时成了生活的一切。我也想说一句话：老公，可不可以把手机放下，看看我，看看我们的生活。微信工作群、各种微信公众号，以前没这些时，工作不是也做得挺好吗？多了这些微信办公方式，方便了你的工作，却隔离了我们的生活。

网友“ice”：不管是父与子、母与子，还是夫妻间、情侣间，手机都俨然成为隔在彼此间的一道鸿沟，成为沟通的最大阻力，拿起手机没有错，错的是不应该因手机的存在忽视了在乎自己、爱自己的人，因为这些人是最爱你的！（洛阳晚报记者 牛鹏远 实习生 秦月）