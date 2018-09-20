洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳小学生满分作文”续：父亲觉得愧疚 努力改变自己
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-24 09:19

　　“觉得特别愧疚，没想到我在孩子眼中是这样的。”谈到孩子写作文“控诉”自己，宋先生这样说。宋先生的儿子小智(化名)写作文《爸爸，我想对你说》“控诉”宋先生迷恋手机，《洛阳晚报》率先进行了报道。昨日，记者独家采访到小智的父亲，听他讲述这篇作文带给他的改变。

　　父亲：觉得愧疚，努力改变自己

　　昨日，记者联系到小智的爸爸宋先生，听说孩子的作文刷爆朋友圈，意外之余，他更多的是愧疚。

　　“看了孩子的作文后，我觉得特别愧疚，没想到我在孩子眼中是这样的。”宋先生说，小智上的是寄宿学校，平时周末才能回家，周日白天要上辅导班、学跆拳道等，下午回校。他从事的是汽车行业的工作，周六最忙，只能在周五和周六晚上陪孩子。

　　“我们80后这代人，上有父母，下有孩子，压力挺大，我以前把精力主要放在了创业上，照顾孩子比较少，看完这篇作文后我意识到，是时候改变了。”宋先生说，这几天孩子放假在家，他和妻子下班回家后会把手机收起来，除非有事，否则不看手机，以腾出更多时间陪孩子写作业、看电视。

　　宋先生说，在孩子成长的过程中，爸爸的角色很重要，如勇敢、担当、对外界的认知等，都需要爸爸引导。再过10余天就是春节，他计划带孩子回农村老家过年，体验农村生活，拜访亲戚长辈，学习孝道，也借此机会增进他和孩子的感情。

　　孩子：写出了心里的秘密，父亲的变化让他很开心

　　“孩子也没想到，他的作文会在网上引起这么大的关注，这会儿正不高兴呢！”小智的妈妈说，在写《爸爸，我想对你说》这篇作文时，孩子以为只有老师能看到，才写出了心里的秘密，没想到最后不仅爸爸看到了，这么多网友也看到了。因不想让作文这件事给小智带来不必要的压力，应小智妈妈的要求，记者没有直接采访他。

　　“家长付出的多与少在孩子身上都能看到，其实孩子是很容易满足的。”小智的妈妈说，有次周末，她老公带孩子外出打球，回到家后孩子高兴地说“妈妈，你知道吗？我今天特别开心”。

　　“这几天孩子明显比以前高兴很多。”宋先生说，他也真切感受到了自己的陪伴给孩子及家庭带来的变化。

　　“如果孩子的作文和我们的故事能给家长们带来启示，思考如何与孩子相处，我觉得我‘现身说法’也值了。”宋先生打趣道。

　　网友：泪奔、沉思，放下手机多陪家人

　　本报率先报道小智写作文“控诉”爸爸的故事，仅在晚报头条号上，相关文章的阅读量在24小时内就突破了10万次，3000多名网友转发，数百名网友留言。昨日，《人民日报》官方微信公众号也以《爸爸，只要您能放下手机，我愿意用生命换》为题进行了关注。

　　●有网友看完作文后反思自己：

　　网友“Run”：戳到了我的内心，我也是一个爸爸，儿子还小，看到这篇文章让我沉思！一定改正，给儿子一个愉快的童年！

　　网友“美惠”：泪奔，我好像也是这个样子的，所有的工作必须用手机完成，忽略了孩子的感受，每次孩子让我陪她玩，我都会说等等，妈妈赚钱给你买玩具，现在看来我错了，孩子需要的是陪伴，从明天开始，我会尽量放下手机多多陪伴孩子。

　　●有网友看完后想到了家人：

　　网友“奇妙雨”：手机有时成了生活的一切。我也想说一句话：老公，可不可以把手机放下，看看我，看看我们的生活。微信工作群、各种微信公众号，以前没这些时，工作不是也做得挺好吗？多了这些微信办公方式，方便了你的工作，却隔离了我们的生活。

　　网友“ice”：不管是父与子、母与子，还是夫妻间、情侣间，手机都俨然成为隔在彼此间的一道鸿沟，成为沟通的最大阻力，拿起手机没有错，错的是不应该因手机的存在忽视了在乎自己、爱自己的人，因为这些人是最爱你的！（洛阳晚报记者 牛鹏远 实习生 秦月）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛浦公园里新添休闲广场
  • 春节假期去哪儿玩？来洛阳逛庙会吧！
  • 宜阳县“一场两馆”靓姿初现
  • 老城区又添一处小游园
  • 市委市政府向市级老同志通报工作 李亚...
  • 洛阳市春节期间禁止燃放烟花爆竹倡议书
  • 春节去洛阳热门景区咋走？交警为您规...
  • 洛阳产业项目亮点多多特色凸显
  • 房产中介机构扎堆涌入 搅动洛阳二手...
  • 赞！洛阳这俩地方入选省首批家风家教...
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    春节临近，洛阳这些年...
    丰李会：挑红薯 买炊帚
    洛龙区开展节前食品安...
    消防水枪长“眼睛” 精...
    精彩热帖

    喜迎新年，剪纸送福

    夕阳

    极品天 爬楼致献

    冬韵
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605