青年志愿者 温暖春运路（新春走基层）

昨日，在已进入“春运时间”的洛阳站，一支年轻的志愿者队伍在旅客中穿梭忙碌。随着2019年春运启幕，团市委联合洛阳车站团委共同启动2019年洛阳青年志愿者服务春运“暖冬行动”。

昨日，在已进入“春运时间”的洛阳站，一支年轻的志愿者队伍在旅客中穿梭忙碌。随着2019年春运启幕，团市委联合洛阳车站团委共同启动2019年洛阳青年志愿者服务春运“暖冬行动”。这些年轻的志愿者，分布在售票厅、候车厅等重点区域，肩负起信息咨询、客流引导、服务重点旅客、维护秩序等任务，用自己的爱心，温暖返乡人的回家路。(洛阳晚报记者 智慧 通讯员 张珂 摄影报道)