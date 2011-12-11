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洛阳博爱眼科医院助力寒门学子圆梦绿色军营

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2019-01-23 18:01

　　前不久，征兵网下发了2019年全国征兵的文件，于是很多向往绿色军营的年轻人心中的热血就沸腾了起来，誓要保卫祖国，在军营中挥洒热血。

　　但是，心动归心动，征兵的各项标准在那摆着呢，都是硬性要求，该怎么办呢？

　　没关系，博爱眼科帮你圆梦！

　　小超就是众多热血青年中的一个，今年读大三的他想去参军但是左眼近视125度，右眼近视250度，视力不达标。于是呢，他选择了博爱眼科医院来圆自己的军营梦。

　　但是小超的家庭条件却不是很乐观，是济源市的贫困户、低保户，母亲独自抚养着三个大学生，很是辛苦。在了解到这个情况以后，我院决定对小超进行援助，减免部分手术费。

　　通过21项术前检查以后，由我院屈光中心沈鸿波主任为小超进行了3D Smart全激光手术。今天是小超做完手术的第5天，他又来到医院复查，经过医生的检查他的视力目前恢复到了0.8。

　　小超的复查记录

　　“一般来说，smart的恢复时间是7-10天，第5天视力的恢复正常在0.5左右，他比很多人恢复的都要好。”屈光中心的史飞飞医生为小超复查时说道。

　　史飞飞医生为小超复查

　　小超想到下来视力会一点点恢复，可以圆了自己的军营梦的时候表示很激动。他说，也是想了好久才决定来做手术的，选了博爱眼科以后就没想过要换医院什么的，这里的医生护士都非常贴心，很有耐心，术前要经历21项检查，我都觉得太繁琐了，但是医生还是一项一项细致地检查，这也说明了博爱眼科真的很专业，我没有选错！

　　想去参军却因为视力被拒之门外吗？博爱眼科以专业的态度圆你的军营梦！

　　已经决定通过手术去参军的小伙伴要抓紧时间了近视手术要提前半年做哦！
[ 责任编辑：马佳佳]
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