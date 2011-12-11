洛阳博爱眼科医院助力寒门学子圆梦绿色军营

前不久，征兵网下发了2019年全国征兵的文件，于是很多向往绿色军营的年轻人心中的热血就沸腾了起来，誓要保卫祖国，在军营中挥洒热血。

前不久，征兵网下发了2019年全国征兵的文件，于是很多向往绿色军营的年轻人心中的热血就沸腾了起来，誓要保卫祖国，在军营中挥洒热血。

但是，心动归心动，征兵的各项标准在那摆着呢，都是硬性要求，该怎么办呢？

没关系，博爱眼科帮你圆梦！

小超就是众多热血青年中的一个，今年读大三的他想去参军但是左眼近视125度，右眼近视250度，视力不达标。于是呢，他选择了博爱眼科医院来圆自己的军营梦。

但是小超的家庭条件却不是很乐观，是济源市的贫困户、低保户，母亲独自抚养着三个大学生，很是辛苦。在了解到这个情况以后，我院决定对小超进行援助，减免部分手术费。

通过21项术前检查以后，由我院屈光中心沈鸿波主任为小超进行了3D Smart全激光手术。今天是小超做完手术的第5天，他又来到医院复查，经过医生的检查他的视力目前恢复到了0.8。

小超的复查记录

“一般来说，smart的恢复时间是7-10天，第5天视力的恢复正常在0.5左右，他比很多人恢复的都要好。”屈光中心的史飞飞医生为小超复查时说道。

史飞飞医生为小超复查

小超想到下来视力会一点点恢复，可以圆了自己的军营梦的时候表示很激动。他说，也是想了好久才决定来做手术的，选了博爱眼科以后就没想过要换医院什么的，这里的医生护士都非常贴心，很有耐心，术前要经历21项检查，我都觉得太繁琐了，但是医生还是一项一项细致地检查，这也说明了博爱眼科真的很专业，我没有选错！

想去参军却因为视力被拒之门外吗？博爱眼科以专业的态度圆你的军营梦！

已经决定通过手术去参军的小伙伴要抓紧时间了，近视手术要提前半年做哦！