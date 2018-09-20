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洛阳最全“赶会”时间表 来体验别样的乡土情怀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2019-01-28 11:04
 

　　人头攒动的集市，叫卖吆喝声、讨价还价声……热闹、喧嚣；扶老携幼、肩扛手提的人们，脸上洋溢着笑容，惊喜爬上了他们的眉梢……这是很多老人记忆中“赶会”的场景。

　　或许您认为这些场景远离了您的生活，但实际上，在洛阳城区周边，仍有一些集会散发着勃勃生机。今天是小年了，去逛逛洛阳城区周边的老集会，备些年货，准备热热闹闹迎新年吧！

可爱的虎头鞋

谷水会 好吃好玩有看头

会名：谷水会

位置：位于涧西区谷党路上

特点：热闹好玩，商品丰富、种类多

会期：每逢农历的“四”“十四”“二十四”

交通：可乘101、102、60、69、15、31、35路公交车到谷水终点站下车，往北过了马路即到。

　　现场：农历十一月廿四上午10点左右，记者来到中州西路和谷党路交叉口时，这里已是人来人往，远远看到一位卖气球的大妈身边围满了孩子。沿谷党路向里走，一公里多的路，被临时摊位占满，售卖的商品从针头线脑，到果蔬粮油，从农资农具到宠物、家具，几乎覆盖了生活的方方面面：前半段多是卖衣服鞋袜的，日用品、杂货则多在集会的后半段。

　　制作糖画

　　手工艺人张师傅在谷水有个糖画摊，他学糖画吹糖人十几年了，2017年在上海世纪公园梅花节非遗展上，曾经现场作艺，得到很多上海市民的称赞。在谷水会上，他一天能卖出几十张糖画，看到孩子们喜欢糖画，心里暖暖的，他希望今后能画出更多、更漂亮孩子们喜爱的糖画。

◆赶会·小吃：卤肉、蛋糕、柿饼、小麻花、小点心

◆赶会·好玩：糖画、神奇画板，及各种玩具

◆赶会·必买：小磨香油、粉条、红薯、白萝卜

◆赶会·推荐：谷水会上有个宠物交易市场，喜欢宠物的朋友不妨抽空去逛逛，没准能遇到个有“眼缘”的小宠物。喜欢听戏的老人，也可以到谷水会的中段，那里有个专门下载豫剧、曲剧等戏曲音频的小摊，下一段《穆桂英挂帅》，存在手机里，早晚锻炼时听听，很惬意。

石人会 竹椅竹凳惹人爱

会名：石人会

位置：洛龙区李楼镇石人村附近

特点：以销售生活日用品为主

会期：每逢农历“八”“十八”“二十八”

交通：可乘42路公交车到东环路聂西路口站下车，或者乘坐52路公交车到石人站下车。

　　现场：洛龙区李楼镇石人村附近的石人会则是“逢八”会，从李城路（东环路）与景石路交叉口开始，沿着景石路一路向东，长度有一公里多。路两边全是售卖各种各样商品的小摊贩，也是以衣服、生活用品、蔬菜、水果、肉类等为主。

　　经验：在洛龙区居住的李伟峰老人觉得，石人会最吸引他的是那些简约耐用的手工竹椅竹凳。

　　过几天，再“逢八”时，他准备再去石人会买几把竹凳子，送给几个老伙计，这样，天气好的时候，就可以和他们一起晒太阳聊天。

　　蜜三刀

◆赶会·小吃：卤肉、蜜三刀、水果、小点心

◆赶会·必买：蔬菜、豆腐、粉条

◆赶会·推荐：竹椅竹凳

延秋会 赶会之余看看古街、古建

会名：延秋会

位置：辛店镇延秋村

特点：手工糕点多，商品丰富

会期：逢“四”逢“八”会

交通：可乘坐54路、926路、966路、601路公交车，到延秋市场站下车

　　现场：1月3日（农历十一月廿八），上午11点左右，记者来到延秋会，天虽寒，集上已是熙来攘往。绵延一公里长的集会市场设有各种摊点，日用百货、水果点心，应有尽有。

　　经验：家住高新区的程大妈是专门来赶延秋会的，她想给两岁的孙子买一套手工棉袄。

手工棉袄

　　“手工棉袄，看着土气，但穿着厚实、暖和，外面套上罩衣，洗着也方便。”程大妈说，经过一番精挑细选，最终相中了一位70多岁老人的手艺。“留下尺寸，一晚上棉袄就能赶制出来，可以赶在新一轮冷空气到来前让孙子穿上——还是棉花的好！”

◆赶会·小吃：熟牛肉、蛋糕、小点心

◆赶会·必买：活禽、调料、手工棉袄

◆赶会·周边游：据延秋村里的清代碑文记载，这里曾是晋陕豫三省客商的交易中心，是洛阳西南繁华的经济重地，有“小洛阳”之称。至今，老延秋街上的古建仍值得一看。另外，距延秋会不足两公里，在辛店镇龙池沟村北，就是洛阳八小景之一“龙池金鱼”的渊源之所——洛阳龙潭寺。据寺内残碑记载，龙潭寺始建于汉武帝元光二年六月十九日。据守寺人白光立老人说，龙潭寺现存的建筑多是20世纪80年代重新修建的。平常这里游人不多，逢延秋会，游客会稍多一些。值得一提的是寺中立有多通古碑，不少是近年从寺南部一个巨大的洼地中发掘出来的，其中一通碑上镌刻着武皇赞此处风光的《游九龙潭》一诗。

鸦岭会 手编篮子值得买

会名：鸦岭会

位置：鸦岭镇鸦岭村

特点：销售日用品为主

会期：逢“四”逢“八”会

交通：从郭寨站乘坐3路公交车到鸦岭路口站下车，换乘13路公交车，到鸦岭站下车

　　现场：日前，记者来到了鸦岭会。这个会的规模比延秋会稍大一点，尤其是卖水果、衣服的摊点较多，种类丰富。

　　经验：从伊川县城坐公交车来赶会的白大爷，在几个卖手工竹篮的摊位前转来转去，拿不定主意买哪个。

　　箩筐

　　白大爷说，家里一直使用这种篮子，尤其过年走亲戚，篮子装些吃食、礼物在里面，简单轻便，美得很。现在，城里是看不到这种竹篮的，他今天来赶会，就是想买两个回去用。

　　据摊主介绍，这些篮子都是他父亲手工编织的，现在村子里，除了一些七八十岁的老人，少有人会制作了。做一个大一点的篮子，至少需要半天时间，还不算准备各种柳条、竹条的时间。篮子结实耐用，装东西特别方便，不是各种塑料袋能比的。

◆赶会·小吃：卤肉、蜜三刀、水果

◆赶会·必买：鲜菜、粉条

◆赶会·周边游：赶完会，如果时间允许，可以到鸦岭镇石佛寺村北的石佛寺石窟瞧瞧，看看古迹，玩出一片好心情！该石窟建于北魏，距今已有1600余年历史。石佛寺石窟规模不大，数量也不多，但古人能在悬崖峭壁上开凿出石洞，并雕刻出栩栩如生的佛像，着实令人叹为观止。

麻屯会 鲜肉多，生意好

●会名：麻屯会

●位置：孟津县麻屯镇

●特点：有专门的生鲜蔬菜区

●会期：逢“五”“十”会

●交通：可乘坐83路公交车，到麻屯站下车

　　现场：1月10日（农历腊月初五）11点左右，记者来到麻屯会，这里已经是人来人往，热闹非凡。根据商品种类不同，麻屯会大致可分为衣帽日用百货区和生鲜蔬菜区两部分：衣帽日用百货区逢“五”“十”会，生鲜蔬菜区每天都很热闹，逢“五”“十”会人流量更大。

　　经验：在洛阳火车站附近住的张大爷来赶麻屯会，是为了买牛肉和活鱼。他告诉记者，麻屯会上的鲜肉种类很多，除了猪肉、牛肉、羊肉，还有鱼肉、鸭肉、鸡肉，更重要的是价格低又新鲜，掐着日子赶麻屯会，已是他多年的生活习惯。张大爷来了，必定会买一些肉回去。他从火车站的公交车站坐上83路公交车，几十分钟就到了，上午买了东西，不耽误他中午回家做饭。

◆赶会·小吃：麻辣花生、各种干果

　　腊肠

◆赶会·必买：活禽、鲜肉、腊肠

诸葛会 麻花奇，调料鲜

●会名：诸葛会

●位置：伊滨区诸葛镇龙顾路北

●特点：服装、生活用品丰富

●会期：逢“五”“十”会

●交通：可乘坐80路公交车，到诸葛镇站下车

　　现场：1月10日（农历腊月初五）下午3点左右，记者来到诸葛会，远远就看到一个摊点前围着一群人，走近一看，原来人们在围观一个小麻花制作机。这个小麻花制作机大概有1米长，和好的面放到机器的入口，3个旋转的出面口将挤压的面绞成麻花状，小切刀将传送带上的“长麻花”切成大小匀称的小麻花……据摊主说，这个机器是他自己“发明”的，效率比人工高得多。每逢诸葛会，他都会带着这个“神器”，现场制作小麻花，总能吸引很多人的目光。

现场制作调料

　　经验：在诸葛会上，最吸引记者的是卖各种调料的摊点。这种摊点上卖的调料和超市里的大不一样，超市里的调料都是分门别类装好，甚至标明做什么菜用哪种调料。在这儿，摊主会根据买家的需求，调配不同的调料。在诸葛会上，比较大的调料摊点有七八家。

◆赶会·小吃：小麻花、各种干果、小点心

◆赶会·必买：调料

丰李会 挑红薯 买炊帚

会名：丰李会

位置：高新区丰李镇

特点：会期长、规模大、品种全

会期：每逢农历“二”“六”“九”会

交通：可乘坐68路公交车，到丰李站下车

　　现场：丰李会在丰李镇卫生院大门前的路上。1月17日（农历腊月十二）10点左右，丰李会人流如织。一名经销土杂品的店主说，丰李会规模比较大，绵延一公里多，沿街有四五百家商铺，从生活用品到瓜果蔬菜应有尽有，逢会时，这里热闹非凡，很多市区的人来赶会。

　　经验：丰李会上卖红薯的有20多家，因为卖家多，价格相对便宜。在高新区居住的刘大爷骑着电动三轮车带老伴儿来赶会，他说，自己经常带老伴儿来丰李会上逛，一来遛弯儿，二来买红薯，红薯不仅香甜好吃，而且对身体有好处。在丰李会上逛了一个多小时，他花20块钱买了两袋红皮白心红薯。

炊帚

　　丰李会上的另一个土特产是炊帚——用高粱秆捆扎而成，在农村多用它刷锅刷碗。据一名60多岁的摊主介绍，他卖的炊帚都是老伴儿手工捆扎的，一天能做十几把，非常受欢迎。40多岁的李女士花10块钱买了4把，她说：“上年纪的人，特别喜欢这种炊帚。我妈就一直在用，扫面、刷锅啥的都方便。以前我偶然在丰李会上买到了送给她，她特别高兴。

●赶会·小吃：冰糖葫芦、熟肉

●赶会·必买：红薯、炊帚

塔西会 购山药 选水果

会名：塔西会

位置：中州东路

特点：距市区近

会期：每逢农历“五”“六”会

交通：可乘坐41路公交车，到中州东路洛川街口站下车

　　现场：塔西会位于中州东路慢车道上。1月20日（农历腊月十五）11点左右，记者来到塔西会现场，从中州东路与启明南路交叉口东的涵洞开始，到中州东路与李城路交叉口，几百米长的路上人来人往，商贩的吆喝声此起彼伏。

塔西会

　　经验：在塔西会上，卖铁棍山药的有八九家，相隔不远，价格也不贵，大多5块钱左右一斤。在塔西会的中段，记者碰到了拎着两捆铁棍山药的王大爷，他说，自己在老城住，来赶塔西会主要是想买点山药，这里的铁棍山药多且便宜，买两捆回去，春节就不用买了，用山药熬汤，全家都爱喝。铁棍山药是食材，更是药材，有补脾养胃、生津益肺的功效。

●赶会·小吃：干果、芝麻糖、草莓、小点心

●赶会·必买：山药、水果

●赶会·推荐：在距塔西会3公里左右的洛浦公园里，有洛阳八小景之一的“瀍壑朱樱”，赶完塔西会，来这里逛逛也不错。

赶会小窍门

　　赶会凑热闹可以帮助老年人打发休闲时光，要想从会上有收获，那就要学两招，即会砍价、会比货。

　　集会上卖的东西，一般进价比较便宜，商贩要的售价一般都有虚头，目的就是等买家讲价，所以一定要学会砍价，这也是赶会的一种乐趣。

　　集会上，不同卖家卖的同一种商品，质量大不相同。所以一定要学会货比三家，择优购买。别觉得讲了价格却不买丢面子。其实呀，问了价直接就付钱的主儿，反而让卖家觉得奇怪，会认为买家是个没有啥生活经验的赶会新手。

活鸡

　　挑选健康活鸡

　　看鸡冠：健康活鸡的鸡冠色泽鲜红，性状完好，挺拔无破损；而病鸡的鸡冠形状萎缩或者肿胀，颜色较深。

　　看鸡眼：健康活鸡的两眼炯炯有神，而病鸡通常两眼无神，甚至睁不开眼睛。

　　看鸡翅：健康活鸡的双翅紧抱，羽毛坚硬整齐有光泽；病鸡双翅明显下垂,羽毛杂乱蓬松。

　　看鸡腿鸡爪：健康鸡的鸡爪均匀有力，呈灰色、蓝色等颜色，病鸡的鸡爪臃肿或者瘦小，爪子和腿不匀称，看上去软弱无力或者伸不开，色泽不正常。瘸腿或者腿部受伤的活鸡尽量不要买。
[ 责任编辑：孙阳丹]
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