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春节去洛阳热门景区咋走？交警为您规划最佳线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-23 14:53

　　春节将至，各大景区将迎来人山人海的热闹景象。

　　市交警支队相关部分负责人说，去年春节期间，倒盏民俗村、隋唐城遗址植物园、白马寺等景区周边车流量增加尤为突出，交通压力与其他景区周边相比更大。今年，前往这几个景区怎么走、怎么停车更顺畅，交警部门为市民和游客整理了推荐路线。

　　倒盏民俗村：

　　前往该景区的的车辆可沿开元大道→孝文大道→玄奘路，或高铁大道(伊洛路)→孝文大道或伊滨路→玄奘路，或东环路→南环路→科技大道→孝文大道或伊滨路→玄奘路通行。交警部门提醒，市民和游客前往倒盏民俗村，要尽量避开龙顾路，避免和前往龙门石窟的车流叠加。

　　隋唐城遗址植物园：

　　今年春节期间，市区唯一一个文化庙会将在隋唐城遗址植物园举行，届时，隋唐城遗址植物园周边停车将十分紧张。交警部门提醒，沿隋唐城路方向前往隋唐城遗址植物园的市民和游客，可以将车辆停放在文博路南的文博广场停车场内；沿古城路由东和沿王城大道由南方向前往隋唐城遗址植物园的市民和游客，可以从隋唐园立交地面道路通行，将车辆停放在隋唐城遗址植物园西门南侧的停车场内；沿古城路由西和沿王城大道由北方向前往隋唐城移植植物园的市民和游客，可以沿隋唐园立交地面道路通行，根据路边指示牌，将车辆停入隋唐园立交地下停车场内。

　　白马寺：

　　前往白马寺景区的车辆应尽量避开唐寺门周边区域，市民和游客可沿中州路→安居路→洛白路通行。（洛报融媒记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：张惟一]
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