洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳208万余人有驾照 去年新增驾驶人15万
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-23 11:04

　　洛阳网讯 23日，记者从市交警支队获悉，截至2018年年底，我市驾驶人总保有量为2086926人，其中C类准驾车型驾驶人保有量1791163人。去年，我市共新增驾驶人156935人，其中C类准驾车型驾驶人145106人。

　　有人新考取了驾照，也有人因为违法行为丢掉了驾照。去年，市交警部门共办理吊销机动车驾驶证案件1818例。其中，因交通肇事罪被吊销驾驶证201例，因醉酒驾驶机动车被吊销驾驶证1346例，因再次饮酒驾驶机动车被吊销驾驶证85例，因饮酒后驾驶营运车辆被吊销机动车驾驶证18例，因醉酒后驾驶营运车辆被吊销机动车驾驶证22例，因驾驶报废机动车被吊销机动车驾驶证69例。

　　此外，去年，我市终身禁驾的共有77例，其中因交通肇事逃逸构成犯罪的45例，因饮酒或醉酒驾驶机动车发生重大交通事故被吊销驾驶证的32例。(洛报融媒记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：崔天运]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳查扣800余箱仿冒北京二锅头白酒
  • 明日22时至24日6时，洛阳这个区域要停水
  • 春节临近，洛阳这些年宵花开始热销
  • 亚洲杯进球后为何敬军礼？听听洛阳人...
  • “二师兄”洛阳闹市区玩“越狱”
  • 洛阳城郊有了城市书房
  • 伊河畔湿地：水暖鸭先知
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议传...
  • 洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商...
  • 洛阳伊水游园：展靓姿 惠民生
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    极品天 爬楼致献

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605