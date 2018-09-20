洛阳208万余人有驾照 去年新增驾驶人15万

洛阳网讯 23日，记者从市交警支队获悉，截至2018年年底，我市驾驶人总保有量为2086926人，其中C类准驾车型驾驶人保有量1791163人。去年，我市共新增驾驶人156935人，其中C类准驾车型驾驶人145106人。

有人新考取了驾照，也有人因为违法行为丢掉了驾照。去年，市交警部门共办理吊销机动车驾驶证案件1818例。其中，因交通肇事罪被吊销驾驶证201例，因醉酒驾驶机动车被吊销驾驶证1346例，因再次饮酒驾驶机动车被吊销驾驶证85例，因饮酒后驾驶营运车辆被吊销机动车驾驶证18例，因醉酒后驾驶营运车辆被吊销机动车驾驶证22例，因驾驶报废机动车被吊销机动车驾驶证69例。

此外，去年，我市终身禁驾的共有77例，其中因交通肇事逃逸构成犯罪的45例，因饮酒或醉酒驾驶机动车发生重大交通事故被吊销驾驶证的32例。(洛报融媒记者 郭秩铭)