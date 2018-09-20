瀍河区人民检察院：新春送温暖 浓浓检察情

春节将至，瀍河检察院党组书记、检察长袁晓峰带领党员干警到瀍河区五一、龙泉等社区进行了走访慰问，为困难群众送去了米、面、油等慰问品，同时为他们送上了新春的祝福。

春节将至，瀍河检察院党组书记、检察长袁晓峰带领党员干警到瀍河区五一、龙泉等社区进行了走访慰问，为困难群众送去了米、面、油等慰问品，同时为他们送上了新春的祝福。

在五一社区80岁的老党员古树莹家中，古树莹得知检察干警寒冬中来看望自己，拉着检察长袁晓峰的手久久不愿松开。虽然双目失明，但是作为一名退休干部，她仍然非常关心瀍河区的建设，感谢检察院不忘困难群众，感谢国家的好政策，希望瀍河区的发展越来越好。

在龙泉社区老党员李留成家中，该院干警向其讲解了检察机关的职能、扫黑除恶专项斗争等方面的法律知识，李留成老人对检察院寒冬不忘关怀社区困难群众表示感谢，还拿出自己的书法作品与干警共赏。

走访中，每到一户，检察干警们都与困难群众亲切交谈，详细询问他们的生活状况和存在的困难，并嘱咐他们照顾好身体，有困难和问题可以向瀍河检察院反映，检察院一定会全力帮助他们解决困难。此次慰问活动让辖区困难群众感受浓浓的年味和喜庆的节日气息。鼓信心，让困难群众积极面对暂时的困难；真关爱，拉近与困难群众心与心的距离，让他们真切地感受到“人民检察为人民”的暖暖深情。