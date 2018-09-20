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汝阳县人民检察院：扶贫帮困送温暖 真情关怀暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2019-01-23 09:57

　　1月19日—20日，汝阳县人民检察院全体帮扶干警利用周末时间，到分包的贫困村开展走访活动。干警到分包的贫困家中，宣讲政策，与贫困户聊农事、拉家常、核对档卡，共同制定脱贫计划，及时了解贫困户的实际困难，并为贫困户送去大米、油等生活用品。

　　该院干警王辉平在走访中得知自己帮扶的贫困户张圈仍然穿着一件破旧的大衣过冬，自费为张圈购买了棉衣并为他穿上。张圈十分感动，连声道谢：“感谢你们，让我在这大冷天儿也能穿上棉衣，真是暖身更暖心啊！”

　　通过走访，贫困户真切感受到了检察干警的浓浓爱心，感受到了党和政府的温暖，纷纷表示感谢干警们的支持和帮助，他们将积极把温暖化作动力，撸起袖子加油干，争取早日脱贫。
[ 责任编辑：刘宝文]
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