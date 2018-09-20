丰李老街集凤号——李绍銮事略

2019年1月9日，本报发表《甘泉河滨说旧闻——丰李老街记》后，引起不少在外地工作的丰李人关注。特别是在河南师大工作的李佳佳，把她写丰李的专著《村子里的文化艺术》相赠。通过这本书，我们对丰李老街有了更多的了解。今天，我们再次走进丰李老街，讲述集凤商号和李绍銮的故事。

2019年1月9日，本报发表《甘泉河滨说旧闻——丰李老街记》后，引起不少在外地工作的丰李人关注。特别是在河南师大工作的李佳佳，把她写丰李的专著《村子里的文化艺术》相赠。通过这本书，我们对丰李老街有了更多的了解。今天，我们再次走进丰李老街，讲述集凤商号和李绍銮的故事。

马帅亲访武秀才

李绍銮是丰李老街人，出生在一个小商人家庭。李绍銮自幼喜欢习武，其父就把他送到全宝山祖师庙学习武艺。全宝山位于今洛宁县西南部，海拔2130.2米，是熊耳山的最高峰。自元代以来，全宝山祖师庙就是中原武林九大门派之一的全宝派的总坛，庙的住持也是该门派的掌门人。

清同治五年(公元1866年)，18岁的李绍銮学成下山，考中武秀才。当时，在沙皇俄国的策划下，中亚浩罕国军阀阿古柏侵入新疆，建立伪哲德沙尔汗国，并勾结甘肃土豪马化龙、马占鳌及陕西土豪白彦虎等在陕甘叛乱。同治六年(公元1867年)二月，清政府任命左宗棠为陕甘总督，着手收复西北事宜。三月，左宗棠带亲兵卫队和骑兵主帅马德顺所部数千人到达洛阳南大营，在此休整三日。

湘军的骑兵部队是一支精锐之师，其主帅马德顺是洛阳县庞村人。马德顺为补充兵员，在洛阳招募军士。他听闻李绍銮武艺高强，亲自到丰李动员李绍銮从军。李绍銮非常感动，带领十余名丰李老街青年人，加入了西征大军。

李绍銮跟随西征大军，启程西行，兵出潼关，转战陕甘，攻入新疆。李绍銮作战勇敢，从什长，升为哨官、营官。在收复新疆中，李绍銮带“銮字营”马队，冲锋陷阵，屡建奇功。光绪四年(公元1878年)西征大军收复新疆后，朝廷下令裁撤军队，仅剩30人的“銮字营”受命裁撤。为安置这批退伍将士，左宗棠赏该营千余只羊。

但要将千余只羊，从新疆赶到洛阳，是非常困难的。但李绍銮团队采取了边走边牧的方式，历经两年，把羊赶到了洛阳。在途中，羊群繁衍到近两千只。

鼎盛一时集凤号

李绍銮团队到洛阳后，经过公议，团队不再解散，创建一家牲畜贸易商行，专门从事从杀虎口(西口)到洛阳的羊、牛、马匹的贩运，以及养殖、加工等。

这家商行定名为集凤号，总部位于丰李镇西大街，在甘泉河谷建立大型牧场。甘泉河谷，位于丰李南山，水草肥美，山川壮丽，有“山水洛阳看丰李”之说。

李绍銮知道，西口外的茫茫草原上，人们是易货为主，需要用内地茶叶、食盐换取他们的牛羊等畜产品。于是，集凤号建立之初，就开始涉足茶叶和食盐的贸易。茶叶来自南方，食盐来自山西运城。

到光绪十六年(公元1890年)，集凤号已在洛阳、运城、陕州、杀虎口等地开了许多商号。当年，丰李镇发生李延涌抗增税事件，由于李延涌是李绍銮的族弟，集凤号受到极大冲击，洛阳分号、丰李总号都被关闭。这导致了集凤号股东内讧，一半多股东退股自立商号，员工被拉走一多半。虽然后来光绪帝亲自过问，处理了擅自增税的洛阳县令王道隆，洛阳分号、丰李总号重新开业，但集凤号元气大伤。

丰李镇是中药材的集散地，李绍銮决定涉足药材业。李绍銮有一个战友，名叫朱崑珍，洛阳县庞村人，是西征大军的随营病院诊察长，即西征大军最高医官。西征大军收复新疆后，朱崑珍留在了新疆。朱崑珍有一子，名叫朱玉良，自幼在集凤号当学徒。李绍銮派朱玉良到新疆省亲，得知新疆吐鲁番需要大批药材。于是李绍銮在洛阳购置了大批药材，亲自押运到吐鲁番，获得了很好的收益。从此，集凤号打开了吐鲁番的药材市场，商号逐步恢复元气。但十年后，朱崑珍病逝于吐鲁番军营，再加上商路上盗匪出没，集凤号在吐鲁番的药材业务受到极大影响，逐渐失去市场。

回天乏术集凤号

清朝末年，洛阳天灾不断。李绍銮乐善好施，每逢荒年春节及青黄不接时，在洛阳和丰李等地常指囤倾仓，拨粮赈济。还在洛阳、丰李等地，设立舍饭场，救济乞丐穷人，得益者不计其数。

李绍銮热心公益事业，在丰李创办甘泉书院，让一批穷人子弟上学，免费食宿。结业后，到集凤号工作。他善待店员，如有困难，乐意相助。有些店员的婚事由他做媒并出资操办，为他们成家立业。

清朝灭亡前夕，虽然集凤号走过了自己的鼎盛期，只保留了丰李总号、甘泉牧场、洛阳分号，但它仍是洛阳县较大的商号。清朝灭亡后，进入民国乱世，洛阳周边土匪众多。盘踞在洛阳西南山区的申心宽匪帮最为凶残。

1913年2月1日，申心宽匪帮250人攻入甘泉牧场，抢走牧场全部牲畜，杀死集凤号员工14人。次日夜，申心宽匪帮攻入丰李镇，将集凤号和多家商号抢掠一空，烧毁集凤号等商号及村民房屋100余间，杀死村民79人。当时，李绍銮在洛阳，幸免于难。

李绍銮闻讯回到丰李，救死扶伤，帮助村民重建家园，并逐渐修筑被匪帮焚毁的镇边四座木桥。经过这场灾难，集凤号资产所剩无几。李绍銮开始经营仅存的洛阳城一个商号。洛阳城的集凤号位于老城南关凤化街，其南是洛河码头。

由于资金困难，集凤号无法继续从事牲畜、食盐的贸易，转做竹子生意。就是在洛宁购买竹子，放排至南关码头，卖给城里人做建筑材料。不久，集凤号成为洛阳最大的竹子经销商。

但是，又一场飞来横祸，彻底击垮了集凤号。1918年夏秋之交，洛河中上游连降暴雨，河水暴涨，淹没了凤化街，集凤号倒塌，货物都被冲走。

年事已高的李绍銮，心灰意冷，不久郁郁而终。数千村民及其徒弟感其恩情，会葬李绍銮于甘泉河边。李绍銮最出名的徒弟是梁作焕，曾在集凤号当学徒。1924年，梁作焕在洛阳老城建达信长商号。梁作焕经营有方，到1937年抗战全面爆发前，他的商号遍布洛阳、西安、郑州、开封、北京、上海、徐州等城市，人称梁财神。（郑贞富）