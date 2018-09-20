宜阳县检察院春节前夕深入贫困户家中开展走访慰问活动

春节前夕，为了使帮扶村贫困户及群众过上一个祥和欢乐的春节，宜阳县人民检察院党组号召全体干警进行捐款，共计捐款一万余元，分别购买了大米、食用油等慰问品。
岁末将至，冬寒情深，春节前夕，为了使帮扶村贫困户及群众过上一个祥和欢乐的春节，宜阳县人民检察院党组号召全体干警进行捐款，共计捐款一万余元，分别购买了大米、食用油等慰问品。
1月22日，载着检察干警满满深情的卡车来到了县检察院帮扶的三乡镇下庄村。党组成员、副检察长史现伟、党组成员、政治处主任马廷博带领帮扶责任人拎着大米、食用油等慰问品，到贫困户家中嘘寒问暖，送去党和政府的关怀，送上检察人深情的祝福。
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