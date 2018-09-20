今日洛阳最高气温13℃ 太阳暖洋洋好似春来到

今天晴天到多云，偏西风2级到3级，气温-3℃到13℃；明天多云间阴天，局部地区有小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温-3℃到10℃。

花香蜜蜂来 记者 高山岳 摄

这两日，气温持续回升，沐浴在暖暖的阳光中，抬头看看蓝天，让人仿佛忘记身处冬季，好似春天来了。

翻翻微博，在为晴天兴奋的不只咱洛阳人。昨日，省气象服务中心@河南气象小编象妞发布微博，晴就一个字，我只复制了18次。我省昨日各地全是大晴天，这可让众多网友着实兴奋了一下。

市气象台预计，今天晴天到多云，偏西风2级到3级，气温-3℃到13℃；明天多云间阴天，局部地区有小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温-3℃到10℃。

古人描述的大寒物语是：一候鸡始乳，二候征鸟厉疾，三候水泽腹坚。意思是到了大寒节气一候，母鸡提前感知到春天的气息，开始孵小鸡了。

说到此处，您是不是会好奇，鸡为何会被收入七十二候物候名录中？而且在六畜之中，获此殊荣的，仅它一个。

气象节目主持人宋英杰在《二十四节气志》中解释，在节气起源的黄河流域，到了隆冬时节，鸟类难得一见。所以，人们只好转而观察自家的家禽家畜，到了大寒节气，鸡便开始担当反映物候的“大任”。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）