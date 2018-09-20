消防水枪长“眼睛” 精准喷射保平安

白色“小脑袋”，智慧“小眼睛”，可精准识别并浇灭50米外一支蜡烛……日前，在洛阳国家大学科技园，洛阳圣鑫重工科技有限公司(简称洛阳圣鑫公司)研发的国内首款人防大空间自动跟踪定位射流灭火设备正在进行检测。

人防大空间自动跟踪定位射流灭火设备 记者 张锐鑫 摄

白色“小脑袋”，智慧“小眼睛”，可精准识别并浇灭50米外一支蜡烛……日前，在洛阳国家大学科技园，洛阳圣鑫重工科技有限公司(简称洛阳圣鑫公司)研发的国内首款人防大空间自动跟踪定位射流灭火设备正在进行检测。

“这款高灵敏度的智能灭火设备，专用于地下商场、地铁、停车场等人防大空间，技术达到国内领先水平。”洛阳圣鑫公司总经理赵鸿飞对产品充满信心。

随着我国城市发展“向地下要空间”，人防大空间对消防设备的需求日益增长。人防大空间封闭、狭小，火灾发生后烟雾扩散速度快，对灭火设备的反应速度、灭火效率提出了更高要求。然而，市面上缺少专门面向人防大空间的消防设备。

传统喷淋灭火设备覆盖范围小，在大空间下温感、烟感零部件对火情识别不够灵敏，且采取分散式喷水，灭火效率低，有可能出现当实现灭火时火势已经蔓延、有毒气体已经弥漫的情况，造成无法弥补的财产损失和人员伤亡。

看准这一市场空白，自2014年起，洛阳圣鑫公司开展了人防大空间消防设备的研发。该企业充分研究人防大空间火灾产生诱因和扩散机理，破解人防大空间灭火难题，成功申请3项国家专利。

记者在研发现场看到，该产品白色球形主体底部安装有火源定位装置。技术人员在附近点燃打火机，该装置立刻转动“脑袋”，并调整水枪俯仰角度，最终对准打火机，整个过程耗时不足30秒。

赵鸿飞介绍，该产品利用红外线、紫外线探测设备，搜集温度、二氧化碳释放等多种指标数据，并对热源进行大数据分析，避免将吃火锅、吸烟、电器发热等情形误识别为火情。经测试，该产品灭火半径达到50米，最快灭火时间仅约20秒，效率较传统设备提高3倍以上。

目前，该产品已通过国家人防办鉴定，在人防工程防火领域达到了国内领先水平。下一步，该企业将进一步加大市场开拓力度，让“洛阳创新”智能灭火设备走向全国，守护城市地下空间安全。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 化雅楠）