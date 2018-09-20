洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

消防水枪长“眼睛” 精准喷射保平安
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 09:14

　　人防大空间自动跟踪定位射流灭火设备 记者 张锐鑫 摄

　　白色“小脑袋”，智慧“小眼睛”，可精准识别并浇灭50米外一支蜡烛……日前，在洛阳国家大学科技园，洛阳圣鑫重工科技有限公司(简称洛阳圣鑫公司)研发的国内首款人防大空间自动跟踪定位射流灭火设备正在进行检测。

　　“这款高灵敏度的智能灭火设备，专用于地下商场、地铁、停车场等人防大空间，技术达到国内领先水平。”洛阳圣鑫公司总经理赵鸿飞对产品充满信心。

　　随着我国城市发展“向地下要空间”，人防大空间对消防设备的需求日益增长。人防大空间封闭、狭小，火灾发生后烟雾扩散速度快，对灭火设备的反应速度、灭火效率提出了更高要求。然而，市面上缺少专门面向人防大空间的消防设备。

　　传统喷淋灭火设备覆盖范围小，在大空间下温感、烟感零部件对火情识别不够灵敏，且采取分散式喷水，灭火效率低，有可能出现当实现灭火时火势已经蔓延、有毒气体已经弥漫的情况，造成无法弥补的财产损失和人员伤亡。

　　看准这一市场空白，自2014年起，洛阳圣鑫公司开展了人防大空间消防设备的研发。该企业充分研究人防大空间火灾产生诱因和扩散机理，破解人防大空间灭火难题，成功申请3项国家专利。

　　记者在研发现场看到，该产品白色球形主体底部安装有火源定位装置。技术人员在附近点燃打火机，该装置立刻转动“脑袋”，并调整水枪俯仰角度，最终对准打火机，整个过程耗时不足30秒。

　　赵鸿飞介绍，该产品利用红外线、紫外线探测设备，搜集温度、二氧化碳释放等多种指标数据，并对热源进行大数据分析，避免将吃火锅、吸烟、电器发热等情形误识别为火情。经测试，该产品灭火半径达到50米，最快灭火时间仅约20秒，效率较传统设备提高3倍以上。

　　目前，该产品已通过国家人防办鉴定，在人防工程防火领域达到了国内领先水平。下一步，该企业将进一步加大市场开拓力度，让“洛阳创新”智能灭火设备走向全国，守护城市地下空间安全。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 化雅楠）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳查扣800余箱仿冒北京二锅头白酒
  • 明日22时至24日6时，洛阳这个区域要停水
  • 春节临近，洛阳这些年宵花开始热销
  • 亚洲杯进球后为何敬军礼？听听洛阳人...
  • “二师兄”洛阳闹市区玩“越狱”
  • 洛阳城郊有了城市书房
  • 伊河畔湿地：水暖鸭先知
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议传...
  • 洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商...
  • 洛阳伊水游园：展靓姿 惠民生
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    极品天 爬楼致献

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605