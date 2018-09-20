偃师男子痴迷乒乓球数十年 收获别样人生

“等着我，一会儿打两局！”见到张洪坡时，他正约球友打球。约人打球，就像跟人打招呼一样，是张洪坡生活中最自然又最不可缺的一部分。因为球技好、善用左手，他在圈里还有个昵称，叫“撇一号”。因为人缘好、热心助人，大家都喜欢和他打球，他在我市业余乒乓球界小有名气。也因为数十年乐在其中，乒乓球丰富了他的人生，也给他带来了别样的人生感悟。

“等着我，一会儿打两局！”见到张洪坡时，他正约球友打球。约人打球，就像跟人打招呼一样，是张洪坡生活中最自然又最不可缺的一部分。

因为球技好、善用左手，他在圈里还有个昵称，叫“撇一号”。因为人缘好、热心助人，大家都喜欢和他打球，他在我市业余乒乓球界小有名气。也因为数十年乐在其中，乒乓球丰富了他的人生，也给他带来了别样的人生感悟。

1 源于喜爱 与乒乓球结缘数十年

53岁的张洪坡是偃师人。他最早接触乒乓球，还是在上小学时。那时，他所在的香峪村小学成立乒乓球校队，他报名参加。校园里的简易乒乓球台是用水泥板搭的，没有球网，就拿几块砖摆中间。虽然条件简陋，但同学们积极性很高，学校还专门邀请教练来教学。

有了基础，张洪坡就时常惦记着打球，当时条件不充分，他只是偶尔打打。直到参加工作多年后，他又重新沉醉于打乒乓球。

“应该是2000年前后，当时工作的单位有了乒乓球室，我内心很是激动，只要一有空就往乒乓球室钻，对打球越来越痴迷。”张洪坡说，那时候，往往是七八个人排在球台边等着打，为了有更多机会打球，他常常利用午休时间去打，尤其是夏天，经常打得衣服能拧出水来。有时，他还给笑脸、说好话，利用业余时间把教练、高手请到球室一起打球，一打就打到半夜。有这样的痴迷劲儿，加上结识的球友多了，他到处找场地、会球友，球技不断提升。

张洪坡通过求教省乒乓球队退役队员刘宝莲、市乒乓球业余高手魏建坡，加上自己的苦练，不但能熟练地推上旋球，还学会了推下旋球的高难度技术，球友根据他的动作特点称他的下旋球为“撅下旋”。而坚持十多年与长胶高手马琦等人交流切磋，张洪坡对长胶打法也很适应。

2000年至今，在有很多专业高手参加的情况下，“纯业余”的张洪坡获得了义煤集团职工运动会个人单打第五名、偃师乒乓球邀请赛个人单打第四名、洛阳市第三届“慈善杯”乒乓球赛团体第八名等好成绩。

2 乐在其中 乒乓球带来别样人生感悟

乒乓球运动，虽说是老少皆宜，但想要打好，还需要技术与战术的完美结合。

张洪坡的优势很明显——左手直板弧圈球结合快攻打法，不熟悉他的对手一遇到他，都要调整比赛策略，要是调整不及，输球便成为常事。一次比赛，市里非常善于磕切弧圈球的长胶选手遇到了张洪坡，竟然在一局当中，把张洪坡拉过来的3个弧圈球都接飞到球台外面。

有左撇子的优势，加上球技好，张洪坡经常在团体比赛中担当一号队员，所以就有了“撇一号”的昵称。

乒乓球运动向来是“三日不见，当刮目相看”，张洪坡更是将其当了真。比赛中遇到业余高手，他要切磋较高低，等赢了对方，心里又感觉不可思议；遇到专业球队，他也不气馁，积极应对，即使输了球，看到观众为自己打的几个好球拍手称赞，顿时多了许多勇气。

“高高低低、起起伏伏，这都是比赛中常遇到的。”张洪坡说，比赛有输有赢，生活有喜有悲，困难来了不畏缩，荣誉来了不张扬，积极应对下一场，这都是他打乒乓球悟出来的。

时常挑战、和球友交流，张洪坡结识了不少圈内的朋友。到外地打球、去县里交流，在朋友圈里一说，立马就有人回应，“十几个微信群，一个群里就有上百号人，走遍天下都不怕”。群里人虽多，但并非和所有人都打过球，张洪坡还惦记着约人打球呢！

3 提升球技 刻苦训练就是最好的捷径

乒乓球运动占用场地小，可以在任何地方开展，爱好者众多，仅我市，就有成千上万人。那么，对于众多爱好者来说，怎样才能快速提升球技？

张洪坡建议，首先，是发自内心的喜爱这项运动，愿意将其作为一个长期的爱好发展；其次，要找专业的教练指导，不少人的打球姿势、发球动作等都有不规范的地方，有专业教练指导，有利于改正缺点，为以后技术提升打下坚实基础；再次，就是刻苦训练，打球没有捷径，刻苦训练就是最好的捷径，在刻苦训练中找手感，悟技巧，并不断提高；最后，就是不断挑战，参加比赛，提高心理素质，增强团队凝聚力。

“打团体赛，比的不只是个人实力，还有团队凝聚力，队员只有在生活中协调配合，互相帮助，打比赛时才能全身心投入。”张洪坡说，打乒乓球让他受益无穷，强健了体魄，锻炼了心理素质，排解了精神压力，结交了许多好友，他要活到老、打到老。

洛阳市乒乓球协会副秘书长刘成武介绍，我市乒乓球爱好者数量逐年增加，全市每年有大大小小几十场官方和民间举办的比赛，球迷“走出去”到外地交流切磋的机会多了，与高手对决学习的机会多了，像张洪坡这样痴迷乒乓球、从乒乓球中收获健康快乐的球友也越来越多。在“全民健身”的潮流中，乒乓球无疑为众多体育爱好者增添了生活乐趣。（洛阳日报记者 张静静 文/图）