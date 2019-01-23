2018年年初，本报首次推出《晚报帮您诉心声》栏目，先后刊登了8个普通人的新年心愿，反响热烈。无论是身患重度再生障碍性贫血，接受妹妹捐献骨髓后奇迹般痊愈的孟津女孩王聪聪，还是照顾躺在床上的老伴儿十几年的王惠云，以及从我市福利院走出去到了美国仍在寻找亲生父母的女孩党苗苗……一个个真情故事，令人感动。又是一年春将至，本报从即日起再次推出《晚报帮您诉心声》栏目，如果您想讲述自己与家人的故事，或者您想告诉他们您最想说而一直没说的话，请拨打本报热线66778866，也可拨打电话18637933711，还可关注本报新浪微博@洛阳晚报和官方微信“洛阳晚报”(lywb20)给我们留言。晚报记者会登门拜访，把您的新年心声录成视频，送给您想给的那个人。

涵涵、珂珂和小涵三姐妹在一起玩儿

-编者按

2018年年初，本报首次推出《晚报帮您诉心声》栏目，先后刊登了8个普通人的新年心愿，反响热烈。无论是身患重度再生障碍性贫血，接受妹妹捐献骨髓后奇迹般痊愈的孟津女孩王聪聪，还是照顾躺在床上的老伴儿十几年的王惠云，以及从我市福利院走出去到了美国仍在寻找亲生父母的女孩党苗苗……一个个真情故事，令人感动。又是一年春将至，本报从即日起再次推出《晚报帮您诉心声》栏目，如果您想讲述自己与家人的故事，或者您想告诉他们您最想说而一直没说的话，请拨打本报热线66778866，也可拨打电话18637933711，还可关注本报新浪微博@洛阳晚报和官方微信“洛阳晚报”(lywb20)给我们留言。晚报记者会登门拜访，把您的新年心声录成视频，送给您想给的那个人。

新年心声

●姓名：涵涵、珂珂和小涵

●年龄：10岁、9岁和5岁

●想对谁说：爷爷奶奶

●想说的话：“想考上大学”“想给爷爷奶奶买一身新衣服”“想要一个芭比娃娃”

临近春节，对伊川县半坡镇白窑村的孩子们来说，最快乐的事情莫过于在外劳作了一年的爸爸妈妈回来陪他们过年。这对三姐妹涵涵、珂珂和小涵来说却是一种奢望，她们的父亲几年前因车祸去世了，母亲则杳无音信。

近日，因为一群爱心社工，我们走近这三个小姐妹，并了解了她们的新年心愿。

活泼懂事的三姐妹却有不幸的遭遇

白窑村位于伊川、登封和汝州交界地带，是伊川县最靠东的村庄。因为地处偏远，这里一天只有一趟通往县里的公共汽车。我们驱车近两个小时才来到村里，刚一走进三姐妹的家里，便听到她们的笑声，原来姐妹仨正在房顶上玩耍呢！

老大涵涵今年10岁，一看就是个懂事的小姑娘，她一手牵着一个妹妹，对她们很是照顾。如果不仔细看，很难看出涵涵有一只眼睛失明了。老二珂珂今年9岁，刚看到我们有些害羞，怯生生地站在姐姐身后。

老三小涵最活泼，这个5岁的小姑娘有一双大大的眼睛，看到谁都笑眯眯的，很是招人喜欢。三姐妹穿戴整齐干净，很懂礼貌，让人很难想到她们身世坎坷。

她们的爷爷王书平说，他的独生子在2014年因为车祸离世，一个月后，小涵出生。老年丧子对他打击很大，但让他没想到的是，小涵刚满月，他的儿媳妇突然离开了家，至今杳无音信。