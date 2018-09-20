近日，一个阳光明媚的早晨，栾川县狮子庙镇瓮峪村村委大院里人头攒动，73岁的村民郭新成捧着自己心仪的春联，嘴里念念有词：“字写得美，顺心顺意，好！”

艳阳高照，冬日不寒。

近日，一个阳光明媚的早晨，栾川县狮子庙镇瓮峪村村委大院里人头攒动，73岁的村民郭新成捧着自己心仪的春联，嘴里念念有词：“字写得美，顺心顺意，好！”

瓮峪村是栾川县审计局的定点帮扶村。进入腊月，听驻村干部说帮扶单位要派人来村里写春联，老郭就一连几天在家琢磨起来：内容他要自己编。

当日一大早，栾川县审计局组织的书法志愿者如约而至，乡亲们也从四面八方赶来。乒乓球台拼成的临时书桌旁挤满了人，大家个个翘首以盼。一会儿工夫，阳光下晾晒着的大红春联，就把院子装点得喜气洋洋。

人群中，老郭不像其他村民那样争先恐后。他来回踱步，仔细观察每一位书法志愿者的作品。

“大爷，相中了哪位老师的字，给您写两副？”县审计局的年轻人闫东注意到了老郭。看小伙子这么热情，老郭这才把手中攥着的折叠得方方正正的小纸条小心翼翼地展开：“不怕你笑话，我想了一副‘对子’，你看中不中？”

“政策归心深得民意，住进新房永感党恩。”纸条上的字写得很工整，闫东一字一句念出来。没等闫东继续说话，老郭打开了话匣子。

瓮峪村山大沟深，过去很穷，赶上脱贫政策好，大伙儿吃上了自来水，走上了水泥路，村里的设施越来越“得劲”。老郭一家原住在土坯房里，去年享受危房改造政策搬进了新房，过得舒舒服服。他说：“现在跟过去比，那真是一个天上，一个地下。”

“横批没写，但已经想好了，就四个字，‘共产党好’。”老郭脱口而出。随后，片刻工夫，红幅铺展，笔毫浸墨，书法志愿者提按之间，飘着墨香的春联浑然写就。

“好！好！好！”老郭心满意足，乡亲们也都啧啧称赞。

小小一副对联，浓浓感恩深情。老郭说：“是党的好政策焐热了咱老百姓的心。”（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 贾静）