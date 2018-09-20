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年宵花开出新希望
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 08:51

　　艳丽的蝴蝶兰、高雅的大花蕙兰、火红的金玉满堂……新春佳节临近，我市不少花卉市场里人头攒动，各类年宵花争奇斗艳，一派喜庆景象。

　　在新村花卉市场，商家小张夫妇忙得不可开交，帮顾客挑花、上盆、装车、运送，直到市场下班时间，仍不断有顾客流连摊前。“上周末，每天仅大型年宵花销量就有近20盆，单日营业额五六千元，白天生意好，上货只能晚上加班进行，忙完到家都半夜了。”小张说。

　　“累是累，但高兴得很！”小张说，她曾在原洛阳百货大楼工作，2008年前后下岗，为生计，跟着亲戚学养花、卖花，后来自己在新村花卉市场盘下一个摊位。起初经验有限，在进货、搭配等方面走过弯路，后来在其他商户热心帮助下，生意渐渐有模有样，在市区及周边县有了不少回头客。

　　从下岗女工到“花房姑娘”，卖花改变了小张一家的生活。“以前收入有限，现在多劳多得，只要头脑活、手脚勤，哪有过不好的日子！”她说，春节即将到来，她打算大年初一开始休息，和丈夫带孩子自驾游四川。新的一年，夫妇俩还打算购置一套大户型新居，改善现有居住条件。

　　如今，年宵花品种丰富，价格从几十元到几百元不等，越来越多的普通百姓买得起、愿意买。新村花卉市场总经理徐黎明说，近年，年宵花主要消费群体从“公家”转为私人，越来越多人选择春节购买年宵花，在家中营造喜庆气氛。

　　上周末，我市各大花卉市场都迎来客流高峰。据不完全统计，新村花卉市场双休日客流量有1万多人次。

　　年宵花热卖的背后，也得益于我市诸多民生工程的建成投用。

　　“要想富先修路。新修的隋唐城路更畅通，公交线路有所增加，为大家买花带来极大便利，也为市场带来更多客流。”徐黎明说，此外，随着我市集中供热面积不断扩大，越来越多的百姓家中通了暖气，为年宵花生长提供了更加有利的环境，间接助推了年宵花销售。（洛阳日报记者 赵佳）
[ 责任编辑：张惟一]
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