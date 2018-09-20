“河洛人人拍”上线 市民拍摄违停可获奖励

记者昨日从市交警支队获悉，即日起，交警部门将违停纳入有奖举报范围，市民可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行拍照、举报。

记者昨日从市交警支队获悉，即日起，交警部门将违停纳入有奖举报范围，市民可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行拍照、举报。 记者昨日从市交警支队获悉，即日起，交警部门将违停纳入有奖举报范围，市民可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行拍照、举报。 市民在进行举报前，要先通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行注册、实名认证。在通过审核后，就可以进行举报。 市交警支队相关负责人，将违停纳入有奖举报范围，是为了整治机动车乱停现象，提升城市形象，保证道路交通安全。除了违停，市民还可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号对机动车走非机动车道、违规走公交车专用道、违规变道、违规掉头、逆行、不礼让斑马线、闯红灯等交通违法行为进行举报。举报经查证属实且处罚后，相关部门根据不同的交通违法行为和“河洛人人拍”微信公众号公布的奖励办法对举报人进行相应的奖励。 举报车辆违停流程 ●举报车辆违停，需要进行两轮拍照、举报 第一轮拍照、举报 市民需拍摄车头、车身、车尾至少三张照片，照片中应拍清明显的禁停标志或标线、公交站牌、网状线、斑马线等道路周边环境，且照片中的违停车辆车牌号要清晰可辨 第二轮拍照、举报 需要与第一轮间隔大于10分钟，拍摄的内容、步骤应与第一次一致 ●举报要求 市民拍照举报违停时，要确认车内无人且车未移动 必须现场拍摄，举报平台不允许选用手机相册里的照片 举报时段为7时30分至19时30分 （洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）