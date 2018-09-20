对正确思路举措一抓到底——七论贯彻落实洛阳市委十一届九次全体（扩大）会议精神

凡事谋定而后动，认准的事就一抓到底、久久为功，做到“布局不乱”，是抓好经济工作的“方法论”，也是推动洛阳转型发展、高质量发展的内在要求。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要突出思路举措落地见效，全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标。

思路决定出路，布局致胜全局。

凡事谋定而后动，认准的事就一抓到底、久久为功，做到“布局不乱”，是抓好经济工作的“方法论”，也是推动洛阳转型发展、高质量发展的内在要求。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要突出思路举措落地见效，全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标。

洛阳作为老工业基地、内陆城市，转型发展是高质量发展的必然要求、必由之路。“十三五”期间，市委、市政府围绕推动转型发展、高质量发展，在吃透上级精神、审视洛阳市情、借鉴外地经验的基础上，对洛阳发展思路举措进行了科学谋划和完善提升。其中最核心的，就是要全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标。

深化“9+2”工作布局，一条清晰的主线就是推动产业转型、动能转型、城市转型、生态转型、社会治理转型和体制机制转型。以构建现代产业体系加快促进洛阳产业向高端化、服务化、集群化和绿色化转型，以构建现代创新体系重构发展动力，以构建现代城镇体系推进城市建设由“大写意”向“工笔画”转变，以构建生态环境建设体系铺就绿色发展底色……九大体系与两大攻坚战协同发力、系统推进，贯彻了新发展理念，贯彻了“四个着力”、打好“四张牌”等重要要求，贯彻了供给侧结构性改革这条主线，贯彻了转型发展这个路径，其逻辑起点就是为了推动“三大变革”，建设现代化经济体系，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

“四高一强一率先”奋斗目标，描绘了洛阳“十三五”发展的美好蓝图。“经济发展水平更高”，贯穿始终的是以提高质量和效益为中心；“人民生活水平更高”，矢志追求的是全面提升洛阳人民的获得感、幸福感、安全感；“城镇化水平更高”，强调的是以人为核心的新型城镇化；“生态文明程度更高”，突出的是发展要有“含绿量”；“科技能力更强”，目的是真正使创新成为引领发展的第一动力……

从“四高一强”，到巩固提升副中心城市地位、在全省率先全面建成小康社会这个“一率先”，洛阳的奋斗目标体现了决胜全面小康的目标，体现了高质量发展的方向，体现了洛阳发展的定位和担当，体现了洛阳发展的潜力与趋势。

回望走过的路，以新发展理念为引领、以高质量发展为方向、以转型发展为基本路径，洛阳一步一个脚印向前迈进，解决了一批长期想解决而没有解决的难题，办成了一批过去想办而没有办成的大事。这一发展思路举措，贯通中央与地方、理论与实践、过去与未来，在实践中不断提升，在发展中不断完善，具有极强的稳定性、协调性、内生性、开放性，正是对中央重大决策部署的“创造性贯彻落实”。

只有做正确的事、把正确的事做正确，才能乘风破浪、迈向成功。这些思路举措已经被全市经济社会发展的生动实践证明是完全正确的，要一抓到底、落地见效。

今年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是深入实施“十三五”规划的关键之年。我们要持续聚焦“四高一强一率先”奋斗目标不放松，把“9+2”工作布局作为推动洛阳转型发展、高质量发展的主抓手，尤其要把体系构建、专项实施和项目建设结合起来，细化任务、细化措施、细化责任，科学推进、务实推进、高效推进，一张蓝图绘到底、一年接着一年干，将洛阳发展的美好蓝图一步步变成现实，在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔。

“布局不乱”，方能破局； “作之不止”，方有不凡。对正确思路举措一抓到底，洛阳必将有高质量发展的新抵达！（洛平）