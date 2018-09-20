刘宛康对环保督察问题整改工作提出要求

昨日上午，在集中收听收看全省中央环保督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改和冬春季大气污染综合治理攻坚推进工作电视电话会后，我市接着召开会议，对全市污染防治攻坚战推进工作再动员、再部署。

昨日上午，在集中收听收看全省中央环保督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改和冬春季大气污染综合治理攻坚推进工作电视电话会后，我市接着召开会议，对全市污染防治攻坚战推进工作再动员、再部署。

市长、市环境污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康在洛阳分会场参加会议，并对中央、省环保督察反馈意见整改和冬春季大气污染综合治理工作提出要求。他指出，目前我市大气污染防治形势极其严峻。全市各级各部门各单位要认真贯彻落实市委书记李亚关于大气污染防治工作的批示指示精神，紧盯目标、强化举措，一天一天地抠，一微克一微克地降，下大力气把污染物浓度降下来，把优良天数提上去，以时保日、以日保周、以周保月，确保大气污染防治工作首季“开门红”。要进一步强化政治意识，严格按照中央、省环保督察整改要求，综合施策、真抓实改，切实做到见态度、见行动、见效果。

刘宛康强调，要突出精准、精细、精确，持续严管、严防、严控，坚决打好冬春季大气污染防治这场硬仗。一要强化“六控”措施。加强控尘措施，对“七个100%”落实不到位、扬尘污染严重的施工工地，从严从快顶格处理；下大力削减燃煤总量，加大燃煤散烧打击力度；强化在线监控监管，抓好工业窑炉整治和无组织排放治理；严查重型柴油货车和非道路移动机械超标排放；全面排查劣质油品，坚决防止“黑加油站点”死灰复燃；依法打击违规生产、销售、燃放烟花爆竹行为。二要强化重污染天气管控。要摸清摸透底数，做细做实预案，实施“一企一策”清单化管理，遇到不利气象条件，要快速响应、及时见效。三要强化重点区域管控。发挥好专家组作用，科学指导重点区域管控，对高值站点和指标异常情况，要迅速查明原因、迅速整改到位。

副市长侯占国等参加洛阳分会场会议。 （洛阳日报记者 孙自豪）