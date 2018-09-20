洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘宛康对环保督察问题整改工作提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 08:35

　　昨日上午，在集中收听收看全省中央环保督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改和冬春季大气污染综合治理攻坚推进工作电视电话会后，我市接着召开会议，对全市污染防治攻坚战推进工作再动员、再部署。

　　市长、市环境污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康在洛阳分会场参加会议，并对中央、省环保督察反馈意见整改和冬春季大气污染综合治理工作提出要求。他指出，目前我市大气污染防治形势极其严峻。全市各级各部门各单位要认真贯彻落实市委书记李亚关于大气污染防治工作的批示指示精神，紧盯目标、强化举措，一天一天地抠，一微克一微克地降，下大力气把污染物浓度降下来，把优良天数提上去，以时保日、以日保周、以周保月，确保大气污染防治工作首季“开门红”。要进一步强化政治意识，严格按照中央、省环保督察整改要求，综合施策、真抓实改，切实做到见态度、见行动、见效果。

　　刘宛康强调，要突出精准、精细、精确，持续严管、严防、严控，坚决打好冬春季大气污染防治这场硬仗。一要强化“六控”措施。加强控尘措施，对“七个100%”落实不到位、扬尘污染严重的施工工地，从严从快顶格处理；下大力削减燃煤总量，加大燃煤散烧打击力度；强化在线监控监管，抓好工业窑炉整治和无组织排放治理；严查重型柴油货车和非道路移动机械超标排放；全面排查劣质油品，坚决防止“黑加油站点”死灰复燃；依法打击违规生产、销售、燃放烟花爆竹行为。二要强化重污染天气管控。要摸清摸透底数，做细做实预案，实施“一企一策”清单化管理，遇到不利气象条件，要快速响应、及时见效。三要强化重点区域管控。发挥好专家组作用，科学指导重点区域管控，对高值站点和指标异常情况，要迅速查明原因、迅速整改到位。

　　副市长侯占国等参加洛阳分会场会议。 （洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·流感是冬季心血管病高发的助推剂，如何防护要重视
  • ·最全“食物嘌呤表”，会吃的人不担心尿酸高！
  • ·27岁女孩查出胃癌晚期！这样“吃”害了多少人！
    		•
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
    嵩县冰挂 错过又是一年
        寒冬时节，不想跑太远，不想耗时太久，又想看到不一样的风景，在洛阳周边赏赏冰挂，也能感受到冬日别样的美。
  • ·丰李会：挑红薯 买炊帚
  • ·腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
  • ·双休日到新安逛逛吧
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳查扣800余箱仿冒北京二锅头白酒
  • 明日22时至24日6时，洛阳这个区域要停水
  • 春节临近，洛阳这些年宵花开始热销
  • 亚洲杯进球后为何敬军礼？听听洛阳人...
  • “二师兄”洛阳闹市区玩“越狱”
  • 洛阳城郊有了城市书房
  • 伊河畔湿地：水暖鸭先知
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议传...
  • 洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商...
  • 洛阳伊水游园：展靓姿 惠民生
    		•
    百姓呼声
    社保中间断交了6年，接续的话需要补缴吗
    联通的iptv电视为何收不到cctv5频道？
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    极品天 爬楼致献

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605