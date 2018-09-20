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如何提高春运返程购票成功率？不妨试试这几招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-23 09:17

　　春运的大幕已经拉开，眼下，正值春运返程火车票购票高峰期。昨日，铁路部门的统计显示，春节过后，洛阳开往北京、上海、广州等方向的火车票十分抢手，所剩余票已经不多。春运期间如何不耽误返程呢？记者采访了解到，合理利用一些购票的小技巧，可提高购票成功率。

　　部分热门方向一票难求

　　洛阳火车站相关负责人表示，根据往年经验，正月初三开始，洛阳铁路将迎来节后第一个返程客流高峰。元宵节过后，又将迎来一个返程客流高峰，目前，正值春运返程火车票购票高峰期，部分热门方向甚至一票难求。

　　记者昨日登录12306网站查询发现，2月20日(正月十六)前后，从洛阳前往北京、上海、广州、天津、福州等方向的大部分列车的车票已售完，仅个别车次有少量余票。

　　购票不妨试试这几招

　　铁路人士表示，春运期间，一些热门方向的火车票往往一票难求。但是，旅客如果合理利用一些购票的小技巧，也能提高购票成功率。

　　第一招：买不到热门方向车次直达票，可以利用中转车站。比如，买不到从洛阳到北京、上海、广州等方向的直达票，可尝试从郑州中转，有利于增大抢到车票的概率。

　　第二招：同一车次分段购票，从出发地至目的地已经没有票。但两区间分别有票，那么可分别买此两区间的票，同一辆车，只需中途换个位置即可。

　　第三招：从前方站买起，在本站上车。比如洛阳只是中途站，可以提前从前面一站票买起，但在洛阳上车。

　　第四招：买到更远的站提前下车。

　　报旅行团回家可行性不强

　　如果买不到票，还有别的办法回家过年吗？近日，有网友支招，如果抢不到票，就到旅行社报团，把家乡当成旅游目的地。记者采访了解到，这种回家方式看似“很美”，但可行性不强。

　　我市多家旅行社的负责人均表示，他们没有接过报团回家过年的游客。“如果游客脱团，旅行社没办法对他的安全负责，因此旅行社是不允许的。”九都路某旅行社负责人翟曼红表示，根据合同约定，从出发到结束行程，旅行社要对游客的人身安全负责，因此合同内一般都会注明，游客不得脱团行动。如果游客中途回家，就属于违约行为。

　　翟曼红表示，报旅行团回家这种方式并不划算。春节期间，旅游目的地的机票、酒店等费用都会上涨，报团必须支付全部费用，很多时候还不如买全价机票来得划算。此外，春节期间国内的旅行团，一般是在出发前一周甚至半个月确定时间、地点、价格的。如果游客的目的地不是旅游地，也成不了团。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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