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洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商店哪家离您最近
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-23 09:18

　　昨日，记者从市商务局获悉，从25日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。

　　此次投放由市商务局、市发改委、市农业农村局、市财政局联合组织，储备菜主要品种包括白萝卜、胡萝卜、白菜、黄皮洋葱、土豆等。

　　投放期间实行最高限价，其中白萝卜每公斤0.38元，胡萝卜每公斤1.16元，白菜每公斤0.5元，黄皮洋葱每公斤1.2元，一级土豆每公斤2.2元，二级土豆每公斤1.8元。各投放点可根据市场情况和菜品质量自行定价销售，但销售价不得超过最高限价。

　　此次投放从25日上午9时开始，至2月2日下午5时结束。投放期间，各投放点店外要悬挂“市政府储备菜投放点”横幅、店内要悬挂“市政府储备菜价格表”，并公开接受群众及社会监督。

　　咨询服务电话：范女士13503493006、白先生13707697816

　　监督电话：63300059

      将投放储备菜的32家平价商店

　　●涧西区(9家)

　　●华山路绿畅平价商店

　　华山路与电厂路交叉口旁

　　范遂娟13503493006

　　●嵩山路绿畅平价商店

　　嵩山路嵩苑小区门口

　　范遂娟13503493006

　　●江西路绿畅平价商店

　　江西路小商品市场西门对面

　　范遂娟13503493006

　　●西苑路绿畅平价商店

　　西苑路与武汉路交叉口东50米

　　范遂娟13503493006

　　●美洁超市绿畅平价专营区

　　秦岭路江南绿苑门口

　　范遂娟13503493006

　　●惠万家超市绿畅平价专区

　　周山路润泽苑门口

　　范遂娟13503493006

　　●顺华生活超市

　　寨南路与丽新路交叉口兴隆花园51号吴顺华13017637928

　　●西苑平价店

　　甘肃路一拖七号幼儿园东隔壁

　　范遂娟13503493006

　　●广达超市

　　南昌路烟厂斜对面

　　吴珍18238813888

　　●老城区(4家)

　　●春都路绿畅平价专区

　　春都路13号

　　范遂娟13503493006

　　●机场路金牛量贩平价专区

　　国花路与机场路交叉口南

　　申玉芳13017631198

　　●状元红路金牛量贩平价专区

　　状元红路中铁隧道局办公大楼东50米申玉芳13017631198

　　●美宜佳超市绿畅平价专区

　　二桥路中鑫家园南100米

　　范遂娟13503493006

　　●西工区(7家)

　　●东升超市绿畅平价专区

　　洛浦路中段东升超市范遂娟13503493006

　　●迈得美超市绿畅平价专区

　　纱厂东路金黎苑小区楼下范遂娟13503493006

　　●武威路缘来超市绿畅平价专区

　　武威路与王城大道交叉口西100米范遂娟13503493006

　　●金牛量贩平价专区

　　王城大道亚秀丽都金牛量贩申玉芳13017631198

　　●心连心超市平价专区

　　白马集团纱西二街坊心连心超市韩珊珊18336752315

　　●唐宫东路大家乐平价商店

　　唐宫东路三达新村小区大门西侧白小民18538487711

　　●解放路大家乐平价商店

　　解放路与中州路交叉口东南角白小民18538487711

　　●洛龙区(6家)

　　●德园超市绿畅平价专区

　　开元大道河科大德园小区门口

　　范遂娟13503493006

　　●翠云路绿畅平价专区

　　翠云路中油家园门口

　　范遂娟13503493006

　　●湖滨超市绿畅平价专区

　　湖滨花园小区门口

　　范遂娟13503493006

　　●玉荣超市恩龙平价专区

　　大杨树西北路口

　　郭经理18739091200

　　●洁雅超市恩龙平价专区

　　安乐村军民路老派出所对面

　　李红晓13721650629

　　●德源超市恩龙平价专区

　　李楼镇洛龙三中对面

　　李武军18637932299

　　●瀍河区(3家)

　　●春慧便民超市恩龙平价专区

　　万隆小区大门口内

　　杨慧15937981628

　　●金诚超市恩龙平价专区

　　夹马营路126号

　　马永贤18737981130

　　●你我他百货超市恩龙平价专区

　　下园东路菜市场南门

　　高宇辉18537970518

　　●高新区(3家)

　　●东河生活量贩

　　奥阳康城21-101号

　　范遂娟13503493006

　　●便民生鲜超市

　　海棠路金达小区对面

　　杨伟森13837906055

　　●冷泉路平价商店

　　冷泉路张庄社区

　　高东峰13693806621 （洛阳晚报记者 陈曦 通讯员 李倩）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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