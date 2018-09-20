洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商店哪家离您最近

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昨日，记者从市商务局获悉，从25日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。
昨日，记者从市商务局获悉，从25日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。
此次投放由市商务局、市发改委、市农业农村局、市财政局联合组织，储备菜主要品种包括白萝卜、胡萝卜、白菜、黄皮洋葱、土豆等。
投放期间实行最高限价，其中白萝卜每公斤0.38元，胡萝卜每公斤1.16元，白菜每公斤0.5元，黄皮洋葱每公斤1.2元，一级土豆每公斤2.2元，二级土豆每公斤1.8元。各投放点可根据市场情况和菜品质量自行定价销售，但销售价不得超过最高限价。
此次投放从25日上午9时开始，至2月2日下午5时结束。投放期间，各投放点店外要悬挂“市政府储备菜投放点”横幅、店内要悬挂“市政府储备菜价格表”，并公开接受群众及社会监督。
咨询服务电话：范女士13503493006、白先生13707697816
监督电话：63300059
将投放储备菜的32家平价商店
●涧西区(9家)
●华山路绿畅平价商店
华山路与电厂路交叉口旁
范遂娟13503493006
●嵩山路绿畅平价商店
嵩山路嵩苑小区门口
范遂娟13503493006
●江西路绿畅平价商店
江西路小商品市场西门对面
范遂娟13503493006
●西苑路绿畅平价商店
西苑路与武汉路交叉口东50米
范遂娟13503493006
●美洁超市绿畅平价专营区
秦岭路江南绿苑门口
范遂娟13503493006
●惠万家超市绿畅平价专区
周山路润泽苑门口
范遂娟13503493006
●顺华生活超市
寨南路与丽新路交叉口兴隆花园51号吴顺华13017637928
●西苑平价店
甘肃路一拖七号幼儿园东隔壁
范遂娟13503493006
●广达超市
南昌路烟厂斜对面
吴珍18238813888
●老城区(4家)
●春都路绿畅平价专区
春都路13号
范遂娟13503493006
●机场路金牛量贩平价专区
国花路与机场路交叉口南
申玉芳13017631198
●状元红路金牛量贩平价专区
状元红路中铁隧道局办公大楼东50米申玉芳13017631198
●美宜佳超市绿畅平价专区
二桥路中鑫家园南100米
范遂娟13503493006
●西工区(7家)
●东升超市绿畅平价专区
洛浦路中段东升超市范遂娟13503493006
●迈得美超市绿畅平价专区
纱厂东路金黎苑小区楼下范遂娟13503493006
●武威路缘来超市绿畅平价专区
武威路与王城大道交叉口西100米范遂娟13503493006
●金牛量贩平价专区
王城大道亚秀丽都金牛量贩申玉芳13017631198
●心连心超市平价专区
白马集团纱西二街坊心连心超市韩珊珊18336752315
●唐宫东路大家乐平价商店
唐宫东路三达新村小区大门西侧白小民18538487711
●解放路大家乐平价商店
解放路与中州路交叉口东南角白小民18538487711
●洛龙区(6家)
●德园超市绿畅平价专区
开元大道河科大德园小区门口
范遂娟13503493006
●翠云路绿畅平价专区
翠云路中油家园门口
范遂娟13503493006
●湖滨超市绿畅平价专区
湖滨花园小区门口
范遂娟13503493006
●玉荣超市恩龙平价专区
大杨树西北路口
郭经理18739091200
●洁雅超市恩龙平价专区
安乐村军民路老派出所对面
李红晓13721650629
●德源超市恩龙平价专区
李楼镇洛龙三中对面
李武军18637932299
●瀍河区(3家)
●春慧便民超市恩龙平价专区
万隆小区大门口内
杨慧15937981628
●金诚超市恩龙平价专区
夹马营路126号
马永贤18737981130
●你我他百货超市恩龙平价专区
下园东路菜市场南门
高宇辉18537970518
●高新区(3家)
●东河生活量贩
奥阳康城21-101号
范遂娟13503493006
●便民生鲜超市
海棠路金达小区对面
杨伟森13837906055
●冷泉路平价商店
冷泉路张庄社区
高东峰13693806621 （洛阳晚报记者 陈曦 通讯员 李倩）