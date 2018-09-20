洛阳1500吨储备菜25日起投放 这32家商店哪家离您最近

昨日，记者从市商务局获悉，从25日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。

昨日，记者从市商务局获悉，从25日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。 昨日，记者从市商务局获悉，从25日起，我市将在中心城区32家平价商店共投放政府储备菜1500吨。 此次投放由市商务局、市发改委、市农业农村局、市财政局联合组织，储备菜主要品种包括白萝卜、胡萝卜、白菜、黄皮洋葱、土豆等。 投放期间实行最高限价，其中白萝卜每公斤0.38元，胡萝卜每公斤1.16元，白菜每公斤0.5元，黄皮洋葱每公斤1.2元，一级土豆每公斤2.2元，二级土豆每公斤1.8元。各投放点可根据市场情况和菜品质量自行定价销售，但销售价不得超过最高限价。 此次投放从25日上午9时开始，至2月2日下午5时结束。投放期间，各投放点店外要悬挂“市政府储备菜投放点”横幅、店内要悬挂“市政府储备菜价格表”，并公开接受群众及社会监督。 咨询服务电话：范女士13503493006、白先生13707697816 监督电话：63300059 将投放储备菜的32家平价商店 ●涧西区(9家) ●华山路绿畅平价商店 华山路与电厂路交叉口旁 范遂娟13503493006 ●嵩山路绿畅平价商店 嵩山路嵩苑小区门口 范遂娟13503493006 ●江西路绿畅平价商店 江西路小商品市场西门对面 范遂娟13503493006 ●西苑路绿畅平价商店 西苑路与武汉路交叉口东50米 范遂娟13503493006 ●美洁超市绿畅平价专营区 秦岭路江南绿苑门口 范遂娟13503493006 ●惠万家超市绿畅平价专区 周山路润泽苑门口 范遂娟13503493006 ●顺华生活超市 寨南路与丽新路交叉口兴隆花园51号吴顺华13017637928 ●西苑平价店 甘肃路一拖七号幼儿园东隔壁 范遂娟13503493006 ●广达超市 南昌路烟厂斜对面 吴珍18238813888 ●老城区(4家) ●春都路绿畅平价专区 春都路13号 范遂娟13503493006 ●机场路金牛量贩平价专区 国花路与机场路交叉口南 申玉芳13017631198 ●状元红路金牛量贩平价专区 状元红路中铁隧道局办公大楼东50米申玉芳13017631198 ●美宜佳超市绿畅平价专区 二桥路中鑫家园南100米 范遂娟13503493006 ●西工区(7家) ●东升超市绿畅平价专区 洛浦路中段东升超市范遂娟13503493006 ●迈得美超市绿畅平价专区 纱厂东路金黎苑小区楼下范遂娟13503493006 ●武威路缘来超市绿畅平价专区 武威路与王城大道交叉口西100米范遂娟13503493006 ●金牛量贩平价专区 王城大道亚秀丽都金牛量贩申玉芳13017631198 ●心连心超市平价专区 白马集团纱西二街坊心连心超市韩珊珊18336752315 ●唐宫东路大家乐平价商店 唐宫东路三达新村小区大门西侧白小民18538487711 ●解放路大家乐平价商店 解放路与中州路交叉口东南角白小民18538487711 ●洛龙区(6家) ●德园超市绿畅平价专区 开元大道河科大德园小区门口 范遂娟13503493006 ●翠云路绿畅平价专区 翠云路中油家园门口 范遂娟13503493006 ●湖滨超市绿畅平价专区 湖滨花园小区门口 范遂娟13503493006 ●玉荣超市恩龙平价专区 大杨树西北路口 郭经理18739091200 ●洁雅超市恩龙平价专区 安乐村军民路老派出所对面 李红晓13721650629 ●德源超市恩龙平价专区 李楼镇洛龙三中对面 李武军18637932299 ●瀍河区(3家) ●春慧便民超市恩龙平价专区 万隆小区大门口内 杨慧15937981628 ●金诚超市恩龙平价专区 夹马营路126号 马永贤18737981130 ●你我他百货超市恩龙平价专区 下园东路菜市场南门 高宇辉18537970518 ●高新区(3家) ●东河生活量贩 奥阳康城21-101号 范遂娟13503493006 ●便民生鲜超市 海棠路金达小区对面 杨伟森13837906055 ●冷泉路平价商店 冷泉路张庄社区 高东峰13693806621 （洛阳晚报记者 陈曦 通讯员 李倩）