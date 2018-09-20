洛阳将违停纳入有奖举报范围 市民拍摄举报可获得相应奖励

记者昨日从市交警支队获悉，从即日起，交警部门将违停纳入有奖举报范围，市民可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行拍照、举报。

记者昨日从市交警支队获悉，从即日起，交警部门将违停纳入有奖举报范围，市民可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行拍照、举报。

市民在进行举报前，要先在“河洛人人拍”手机APP或微信公众号进行注册、实名认证。在通过审核后，就可以进行举报。

举报车辆违停，需要进行两轮拍照、举报。在第一轮拍照、举报中，市民需拍摄车头、车身、车尾至少3张照片，照片中应拍清明显的禁停标志或标线、公交站牌、网状线、斑马线等道路周边环境，且照片中违停车辆的车牌号要清晰可辨。第二轮拍照、举报需要与第一轮间隔大于10分钟，拍摄的内容、步骤应与第一轮一致。

需要注意的是，市民在拍照举报违停时，要确认车内无人且车未移动；必须现场拍摄，举报平台不允许选用手机相册里的照片；举报时段为7时30分至19时30分。

市交警支队相关负责人表示，此次将违停纳入有奖举报范围，是为了整治机动车乱停现象，提升城市形象和道路交通安全。除违停外，市民还可以通过“河洛人人拍”手机APP或微信公众号对机动车走非机动车道、违规走公交车专用道、违规变道、违规掉头、逆行、不礼让斑马线、闯红灯等交通违法行为进行举报。举报经查证属实且处罚后，根据“河洛人人拍”微信公众号公布的举报不同交通违法行为的奖励办法，举报人可获得相应的奖励。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）