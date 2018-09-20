驻村第一书记们的私家车

昨日中午，市图书馆派驻洛宁县小界乡石窑村的驻村第一书记董帆回市区汇报完工作，赶紧把车开到牡丹桥下一家汽修店里换轮胎。

昨日中午，市图书馆派驻洛宁县小界乡石窑村的驻村第一书记董帆回市区汇报完工作，赶紧把车开到牡丹桥下一家汽修店里换轮胎。

扒下来的4条轮胎，有的鼓包有的裂缝，确实不能上路了。修车师傅跟董帆认识，去年年初，也是他帮董帆换的轮胎。修车师傅难以理解，才不到一年的时间，董帆是咋把轮胎“糟蹋”成这样的。

“你要是到我们村走一圈儿，就能理解了。”董帆笑着说。

董帆驻村的石窑村由14个自然村组成，村民散居在沟沟岭岭间。村里的主干道是水泥路，但有的贫困户住得远且偏僻，步行来回得半晌，只能开车走崎岖的碎石路。前些天下雪后，董帆开车去一贫困户家查看危房情况，结果车在一个坡上直打滑，把防滑链都磨断了。

换上新轮胎，董帆拍了新轮胎的“美照”发在朋友圈里，结果引来不少驻村第一书记点赞、评论。

“从前一年大概跑一万公里，现在一年跑三四万公里。”市委办派驻偃师市府店镇安乐村的驻村第一书记赵钰昆说。府店镇安乐村紧邻登封少林寺，也属山区，全村400口人约一半外出务工，留在村里的大多是老年人。在村里呆久了，赵钰昆的私家车渐渐变成了“公车”。

“村民去镇上看病，咱不能不借车，村里拉些东西，也是开着车就走了。”赵钰昆说，她每周五下班后回市区，想趁车的村民就在路边或村口等着她。

驻村第一书记的车，有的拉人多，有的拉货多。市妇联派驻嵩县闫庄镇西程村的驻村第一书记李迎利，有一段时间因一直帮贫困户拉大葱、蒜、土鸡蛋等进城卖，车里的味道被家人说“待不住人”。

李迎利说，村里有几户贫困户，因年迈或行动不便，无法将自家种植或养殖的产品拉出去卖。她就趁着周末回市区有一车拉一车，通过微信代售或到超市、饭店推销，卖完后就把钱给贫困户送去。

有一次，她拉着一车大葱到汤馆推销，好几家汤馆都嫌葱品相不好不要。跑了三四个小时后，一家汤馆老板问她：“看你穿得不像种菜的，你这葱哪儿来的？李迎利告诉汤馆老板是在替贫困户卖，这位老板一听二话不说，把整车葱都收下了。

“私家车、全村用，这在驻村第一书记中再平常不过了，只要能把大家带上致富路，咱们这都不算事儿！”李迎利说。（洛阳晚报记者 王妍 实习生 刘晓改）