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柴建涛：跃入黄河奋勇救人（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-23 08:53

　　“看见了，哪能不救？”22日，在新安县铁门镇盐仓新村，提及当年跳河救人的事情，该村村民柴建涛依然觉得，自己只是做了一件力所能及的小事。

　　2017年4月24日下午，柴建涛带着妻子陈小改和孩子，到新安县正村镇王庄村提黄工程岸边钓鱼。天气不错，妻儿在黄河边游玩，柴建涛凝神盯着河面的浮标。

　　将近下午3点，从柴建涛背后的台阶上传来一阵急促的脚步声，他扭头看了一眼，见一名女子朝着河边走来，他并没有在意。谁知，该女子从他身旁经过，径直走到河边，一头扎进了水里。

　　“有人跳河了！”眼前的情景，把柴建涛吓了一跳。随即，他飞快地向河边跑去，纵身一跃入了水。“他慌得衣服、鞋子都没顾上脱。”陈小改说，等她回过神来，柴建涛已经游出四五米远，并拉住了跳水的女子。

　　从小在黄河边长大，柴建涛水性不错，几分钟的工夫，女子就被他拖上了岸。因为落水时间不长，女子并没有生命危险，意识到自己被救后，她哭喊着还要跳河。

　　“今天有我在这儿，你就别想再跳！”4月的天气乍暖还寒，柴建涛顾不上自己浑身湿透，和陈小改一起再次将女子拉了回来。经过一番推心置腹地劝说，女子终于回心转意。他们赶紧帮忙联系其家人，并报了警。

　　待警察到来，柴建涛看到女子被妥善安置，才带着妻儿默默离开。当晚，有朋友询问柴建涛钓鱼的收获，他嘿嘿一笑：“鱼没钓到，倒是救了个人。”朋友“啧啧”称赞，随手发到了微信朋友圈，很快，柴建涛干的这件“小事”在微信朋友圈被刷屏。

　　今年1月11日晚，2018年河南好人榜在郑州举行颁奖仪式，柴建涛入围榜单并受邀出席。“我会游泳，这么做就是举手之劳。”柴建涛没想到，一件“小事”会让自己获得如此大的荣誉。

　　然而，在邻里乡亲们看来，柴建涛的这份荣誉，名副其实！“他是个热心人，平时好管闲事。”邻居周红军说，村里出去打工的年轻人多，遇到农忙时，柴建涛总帮着守在家里的老人干活儿，“大伙提起他，总是竖起大拇指”。

　　从2017年至今，柴建涛多次参加各类志愿者活动，荣获过各级“优秀青年志愿者”称号，家里的荣誉证书摞起来已有厚厚一沓。

　　“能帮就帮一把，不算啥。”41岁的柴建涛说，你我搭把手，大伙儿的日子都会越来越好。（洛阳日报记者 智慧）
[ 责任编辑：席倩倩]
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