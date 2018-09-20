上个月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.45%

记者昨日获悉，2018年12月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计6179条。其中，投诉类帖子2979条，咨询类帖子2690条，建议类帖子510条；已回复帖子6145条，回复率为99.45%，比2018年11月上升0.21个百分点。

记者昨日获悉，2018年12月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计6179条。其中，投诉类帖子2979条，咨询类帖子2690条，建议类帖子510条；已回复帖子6145条，回复率为99.45%，比2018年11月上升0.21个百分点。 记者昨日获悉，2018年12月，洛阳网“百姓呼声”频道收到各类帖子共计6179条。其中，投诉类帖子2979条，咨询类帖子2690条，建议类帖子510条；已回复帖子6145条，回复率为99.45%，比2018年11月上升0.21个百分点。 在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门50个，其中43个回复率为100%。 在县(市)区方面，诉求问题涉及县(市)区政府、管委会18个，其中18个回复率为100%。 在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位29个，其中23个回复率为100%。 此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。12月，“百姓呼声”频道抽查了3000条帖子。抽查结果显示，有6条帖子存在敷衍答复情况。其中，市住建委3条、伊川县1条、市质监局1条、市消防支队1条。 自2013年1月起，洛阳网“百姓呼声”就被纳入市110联动网民诉求办理工作督办考核范围。按照相关通知，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。 想了解各单位详细回复情况，可登录洛阳网“百姓呼声”频道查阅。目前，“百姓呼声”网络问政平台已实现电脑端、手机移动端全覆盖，您通过“掌上洛阳”手机客户端即可提交帖子，第一时间查询相关单位的办理结果，并对办理情况进行评价。 2018年12月“百姓呼声”未及时回复部分情况 -职能部门 ●市住建委：帖子总数189条，5条未回复 ●市消防支队：帖子总数35条，2条未回复 ●市水务局：帖子总数6条，2条未回复 ●市民政局：帖子总数27条，1条未回复 回复率为0的有：市工信委(帖子总数3条)、市林业局(帖子总数2条)、市金融办(帖子总数1条) -公共服务行业 ●洛阳城燃新能源热力有限公司： 帖子总数16条，8条未回复 ●洛阳火车站：帖子总数14条，6条未回复 ●洛阳暖鑫热力有限公司：帖子总数49条，1条未回复 回复率为0的有：中信银行(帖子总数1条)、中国人保财险公司(帖子总数1条)、中国太平洋人寿保险公司(帖子总数1条) (注：文中提及部门及单位均指洛阳市机构改革之前单位名称) (洛阳晚报记者 郭宁康)