春节越来越近，年宵花市场提前热闹起来。对于不少市民来说，过年给家里添置一两盆寓意吉祥的年宵花，不仅令人身心愉悦，更是为新年讨个好彩头。快来看看今年哪些年宵花受欢迎吧。

春节越来越近，年宵花市场提前热闹起来。对于不少市民来说，过年给家里添置一两盆寓意吉祥的年宵花，不仅令人身心愉悦，更是为新年讨个好彩头。快来看看今年哪些年宵花受欢迎吧。

近日，记者到隋唐城路沿线多个花卉市场打探。今年年宵花价格与往年基本持平，蝴蝶兰、君子兰等高档年宵花价格趋于平民化，价位在每盆200元至350元，海棠、红掌、杜鹃、仙客来、盆栽玫瑰等小型年宵花价格亲民，每盆少则二三十元，多则百元左右。

哪些年宵花受欢迎？记者走访多家市场商户了解到，这些年宵花走上热销榜单。

TOP1 蝴蝶兰

●亮点：形如蝴蝶，颜色鲜艳，花期长，普通蝴蝶兰花期在1个月至2个月，高品质的花期为四五个月；近年，蝴蝶兰价位持续走低，越来越多普通百姓能消费得起。

●习性：采用高级营养海藻培养，抗旱性强，半个月浇水一次，室内温度不宜过高，5℃至15℃最佳。