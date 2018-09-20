明日22时至24日6时，洛阳这个区域要停水

今日，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，23日22时至24日6时，洛阳北控水务集团有限公司计划对西郊加压站供水阀门进行更换。届时，新安县界以东，秦岭路以西，防洪渠以北，中州西路以南沿线将会停水。 今日，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，23日22时至24日6时，洛阳北控水务集团有限公司计划对西郊加压站供水阀门进行更换。届时，新安县界以东，秦岭路以西，防洪渠以北，中州西路以南沿线将会停水。 若您在此区域居住，请提前做好储水准备，并随手关闭家中水龙头等用水设施。如施工提前结束，将立即恢复供水。如有疑问，您也可拨打洛阳北控水务集团有限公司24小时服务热线：9610001。(洛报融媒记者 李雨璐)