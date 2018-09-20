“二师兄”洛阳闹市区玩“越狱”

今日下午，市民许先生与同事驾车途经定鼎路与唐宫路交叉口时遇到一件趣事儿——一辆拉有一车生猪的货车在路口等红灯时，车上一头猪上演了一场“越狱”。

今日下午，市民许先生与同事驾车途经定鼎路与唐宫路交叉口时遇到一件趣事儿——一辆拉有一车生猪的货车在路口等红灯时，车上一头猪上演了一场“越狱”。

“刚开始那头猪前腿扒在护栏上。”许先生说，他看到那头猪仰望蓝天，觉得画面挺有意思，就拿出手机拍下一张照片。突然，旁边的同事提醒他：“快看！那头猪想逃出来！”他仔细一瞧，那头猪挣扎着往上爬，接着从车上掉下来。此时，货车旁边有一辆轿车，那头猪刚好砸在轿车后半部分，随即向西逃去。由于车比较多，那头猪跑得并不快。经轿车司机提醒，货车司机赶忙下车撵猪。

许先生说，他没有停留观察结局如何，不过他猜测那头上演“越狱”的猪恐怕逃不过司机的手掌心，毕竟司机有好几个同伴随行。(洛报融媒记者 魏巍)