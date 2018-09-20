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瀍河检察院：走访慰问贫困户 岁寒情深暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2019-01-22 10:38

　　近日，受院党组委托，瀍河检察院党组成员、副检察长海建伟带领该院党员干警前往汝阳县刘店镇油坊村开展送温暖活动，对精准扶贫工作再落实，让党的扶贫政策真正惠及千家万户。

　　寒冬中，在村民刘黑娃正在修整的家里，扶贫工作组的同志们围坐着火盆进行了亲切的交谈，详细询问了刘黑娃房屋改造后的生活状况和今年的收入状况，针对其家庭情况商讨脱贫致富的打算，鼓励他们在党的好政策的帮助下通过努力，早日摆脱贫困，走上致富之路。

　　随后工作组又走访慰问了刘金明等9家贫困户，为他们送去了御冬的棉被以及米、面等日常生活用品。慰问结束后，瀍河检察院扶贫工作组又与油坊村干部进行了座谈，针对该村贫困户现状谋发展、解难题，因户施策制定2019年的扶贫工作计划，为打赢贫困攻坚战奠定坚实的基础。
[ 责任编辑：刘宝文]
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