《祭侄文稿》：书法奇绝 字字泣血

这几天，被誉为“天下行书第二”的《祭侄文稿》在日本展出，引发各界强烈关注。

《祭侄文稿》局部

《祭侄文稿》 （本版图片均为资料图片）

维乾元元年，岁次戊戌九月庚午朔三日壬申，第十三(“从父”涂去)叔银青光禄(脱“大”字)夫使持节、蒲州诸军事、蒲州刺史、上轻车都尉、丹杨县开国侯真卿，以清酌庶羞，祭于亡侄赠赞善大夫季明之灵。惟尔挺生，夙标幼德，宗庙瑚琏，阶庭兰玉，(“方凭积善”涂去)每慰人心，方期戬谷，何图逆贼闲衅，称兵犯顺，尔父竭诚，(“□制”涂去，改“被胁”再涂去)常山作郡。余时受命，亦在平原。仁兄爱我，(“恐”涂去)俾尔传言，尔既归止，爰开土门。土门既开，凶威大蹙(“贼臣拥众不救”涂去)。贼臣不(“拥”涂去)救，孤城围逼，父(“擒”涂去)陷子死，巢倾卵覆。天不悔祸，谁为荼毒。念尔遘残，百身何赎。呜呼哀哉。吾承天泽，移牧(“河东近”涂去)河关。泉明(“尔之”涂去)比者，再陷常山，(“提”涂去)携尔首榇，及兹同还。(“亦自常山”涂去)抚念摧切，震悼心颜，方俟远日，(涂去二字不辨)卜(再涂一字亦不辨)尔(“尔之”涂去)幽宅(“相”涂去)魂而有知，无嗟久客。呜呼哀哉尚飨。(《祭侄文稿》原文)

这几天，被誉为“天下行书第二”的《祭侄文稿》在日本展出，引发各界强烈关注。

《祭侄文稿》全称《祭侄赠赞善大夫季明文》，为唐代书法家颜真卿的真迹，收藏在台北“故宫博物院”。

颜杲(gǎo)卿是颜季明的父亲，也是颜真卿的堂兄。颜氏一门忠烈，颜杲卿父子死于安史之乱，颜真卿愤而写下《祭侄文稿》，自己也在76岁时为叛将李希烈所杀。

天津桥头，颜杲卿慷慨赴死

颜杲卿父子之死，确实惨烈。

唐玄宗天宝十四年(公元755年)十一月，安史之乱爆发。当时，颜杲卿为常山(今河北正定)郡太守，颜真卿为平原郡太守。二人秘密联络各郡县，招募义士抵御叛军，将生死置之度外。

很快，安禄山攻陷东都洛阳。天宝十五年(公元756年)正月初一，安禄山在洛阳登基，自称大燕皇帝，旋即派部下史思明等人攻打常山。颜杲卿向太原守将王承业求援，王承业却不肯发兵。六天之后，常山陷落，颜杲卿及少子颜季明被擒。

叛军将刀架在颜季明的脖子上，想以此逼迫颜杲卿投降，“杲卿不答”。于是，叛军当着颜杲卿的面，将他的爱子颜季明斩杀。

随后，颜杲卿被押送到洛阳。安禄山质问他：“你本是我的部下，我擢你为太守，你何敢负我？”颜杲卿瞋目骂道：“你本是营州牧羊的羯奴，天子对你恩宠无比，你为何要反？我家世代为唐臣，恨不能斩你以谢天子！”

据《新唐书》等记载，听了颜杲卿的话，“禄山不胜忿，缚之天津桥柱，节解以肉啖之，詈(lì)不绝。贼钩断其舌，曰：‘复能骂否？’杲卿含胡而绝，年六十五。杲卿宗子近属皆被害”。

一年多后，唐军收复洛阳、常山等地。颜真卿遣子侄寻访亲人遗骨，仅得“杲卿一足、季明头骨”。他悲愤不已，遂作《祭侄文稿》，并为堂兄题写了《颜杲卿碑》。

悲愤交加，颜真卿作《祭侄文稿》

《祭侄文稿》作于唐肃宗乾元元年(公元758年)，这一年，颜真卿50岁。

在书法之路上，颜真卿早年学褚遂良，楷书“结体端严，往往犹有伊阙佛龛碑之风格”。公元738年，因母亲殷夫人在洛阳病逝，颜真卿到洛阳为母亲守孝，曾追随“草圣”张旭学习两年。公元746年，得知张旭住在洛阳的裴儆(jǐng)府上，他特意在裴家住了一个多月，请求张旭传授笔法。后来，他将学习笔记整理成《述张长史笔法十二意》，并传授给了怀素和尚。

安史之乱爆发后，颜真卿无暇顾及书法。50岁那年所作的《祭侄文稿》，他本来也不是作为书法作品而写的。事实上，这是一篇追祭堂侄颜季明的草稿，全文200多字，叙述了颜杲卿父子挺身而出抵抗叛军，却因“贼臣不救，孤城围逼”，最后“父陷子死，巢倾卵覆”的过程。

因极度悲愤，颜真卿在书写《祭侄文稿》时不拘章法，一气呵成，且文字多有涂抹。元代张晏在题跋中说：“此祭侄季明文，今在余家。住京师，尝会诸贤品题，以为告不如书简，书简不如起草。盖以告是官作，虽端楷终为绳约。书简出于一时之意兴，则颇能放纵矣。而起草又出于无心，是其心手两忘，真妙见于此也。观于此帖，真行草兼备三法。”

张晏是著名的收藏家，官至御史中丞。他认为，对书法作品来说，官制的“告”虽然端方，却失于拘谨，相比之下，书简更能放得开。不过，二者都不如起草，因为起草出于无心，能达到“心手两忘”的境界，这也正是《祭侄文稿》的珍贵之处。

后来，人们将《祭侄文稿》与东晋王羲之的《兰亭集序》、北宋苏轼的《黄州寒食帖》并称为“天下三大行书”。其中，《祭侄文稿》被誉为“天下行书第二”。

安史之乱被平定后，颜真卿回到朝中任职，被封为鲁郡公，因此人称“颜鲁公”。他为人刚正，在朝中多受排挤。公元783年，奸相卢杞为借刀杀人，劝朝廷派颜真卿去劝谕叛将李希烈。公元784年(一说公元785年)，颜真卿被李希烈缢杀，时年76岁。

颜氏一门忠烈，令人动容。如今，《祭侄文稿》不仅是珍贵文物，其大写的气节更是力透纸背。（洛阳晚报首席记者 张广英）