我省2019年上半年自学考试3月3日开始报名

昨日，省招办发布通知，对我省2019年上半年自学考试报名工作进行安排。该考试将于4月13日、14日举行，3月3日至7日网上报名。

昨日，省招办发布通知，对我省2019年上半年自学考试报名工作进行安排。该考试将于4月13日、14日举行，3月3日至7日网上报名。

该考试中华人民共和国公民均可报名。值得注意的是，报考本科各专业的考生，申请办理本科毕业证书时，须交验国家承认的专科及以上学历证书原件、教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告。

有意参加考试者，可于3月3日至7日，登录河南省高等教育自学考试考生服务平台(zkwb.heao.gov.cn)网上报名。在籍考生只需网上报考、网上付费即完成报名，但若未采集照片，须持本人身份证到报名确认点进行照相，否则报名无效。新考生须先网上注册并填报个人基本信息、网上报考课程并缴费，并于3月5日至7日，持本人身份证到选择的报名确认点现场照相。需要提醒的是，持有9位考号准考证的考生，按网上系统提示进行报名，付费成功后持本人身份证到信息确认点进行照相，否则报名无效。（洛阳晚报见习记者 刘敏）