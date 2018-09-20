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这两天洛阳天气晴好 最高温度达13℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-22 09:24

　　昨日，纵然大风呼呼吹，但或许因为有阳光，人的心里还是暖洋洋的。

　　市气象台预计，今天晴天，偏西风3级到4级，气温-5℃到13℃；明天晴天间多云，西南风3级左右，气温-4℃到12℃。

　　冬天，没有哪种天气像大风天这样让人又爱又恨。没风的时候，担心老天爷的“脸色”不好看；风来了，吹来了蓝天，却也带来了刺骨寒冷和“一分钟换三种发型的技能”。

　　昨日就是这样的天气。20日23时40分，市气象台发布大风蓝色预警信号，预计24小时内我市大部分地区将出现4级到5级偏西风，阵风6级。大风鼓足了劲儿，吹了一夜，到了白天，丝毫也不疲惫，反而越吹越起劲儿。21日13时50分，市气象台发布大风黄色预警信号，预计21日下午到夜里，我市大部分地区出现6级至7级偏西风，阵风8级至9级。这是我市2018年秋冬以来，首次发布大风黄色预警。不过，好在只是局部地区风力较强，并非我市范围内都陷在大风中。

　　每到大风天，微信朋友圈里的段子也是层出不穷：“如果你身边有一个瘦子，记得经常请他吃饭，不然随时会失踪。”“如果今夜我没有回家，请不要伤心，请将我忘记，我一定是被风吹走了。”“风太大了，街上散着头发的女孩已经分不出正反面了。”……

　　通常出现6级以上大风时，大风预警开始生效。除台风外，大风预警信号分为四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色来表示。当平均风力达到8级、阵风9级时，遇到户外围板、棚架、广告牌等，您最好绕着走。10级及以上的狂风，在陆地基本不出现，一旦出现，往往跟台风有关。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：席倩倩]
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