洛阳茧丝绸产业将获专项资金扶持

昨日，记者从市商务局了解到，省商务厅、省财政厅近日联合发文，将下拨专项资金扶持我市茧丝绸产业发展。

昨日，记者从市商务局了解到，省商务厅、省财政厅近日联合发文，将下拨专项资金扶持我市茧丝绸产业发展。

专项资金支持对象为：规模化集约化蚕桑基地面积不少于500亩，单个桑园经营主体管理的桑园不少于20亩，配置位置临近、规模匹配的蚕室(蚕棚)的桑蚕企业；柞蚕坡集中连片，规模在500亩以上，柞树覆盖度在70%以上，蚕坡配套建设有固定柞蚕保苗场(大棚或阳光房)，柞树留桩(放拐)树型养成在20%以上的柞蚕企业。

专项资金支持重点领域包括：蚕桑基地平整改造、桑苗栽种，小蚕共育室、养蚕大棚、大型蚕房、桑蚕资源循环利用设施等蚕桑农业设施建设，蚕业生产设备与器具的更新改造等。补贴标准为每亩桑园资助金额最高1000元，每亩柞坡资助金额最高100元。此次符合申报资金条件的单位可拨打市商务局电话63300059咨询。

市商务局相关负责人介绍，我市茧丝绸产业当前处于转型发展阶段，主要分布在伊川县、新安县等地，整体年产值约3000万元，龙头企业包括河南灏宇农业科技发展有限公司、洛阳驼铃蚕业有限公司等。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 李倩）