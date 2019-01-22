当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
春运大幕正式拉开 首日客流平稳有序

列车即将开车，小朋友兴奋地望向窗外

　　昨日，2019年春运大幕正式拉开。今年春运自1月21日起至3月1日止，共计40天。记者走访我市铁路、民航、高速交警、公路客运等部门了解到，春运首日，我市客流量暂未明显增加。为确保春运期间广大旅客平安出行，相关部门已做好各项准备工作。

　　铁路客流总体较为平稳

　　昨日上午，记者在洛阳火车站售票大厅看到，各售票窗口和自动售票机前没出现排队现象。在车站候车厅内，候车的旅客也不多。

旅客集中检票

　　洛阳火车站相关负责人介绍，今年春运期间，洛阳各火车站预计发送旅客129万人次，同比增长3%。春运第一天，铁路旅客发送量较为平稳，客流主要是部分学生和提前返乡的农民工，以中短途客流为主，全天发送旅客约2.4万人次，其中，洛阳火车站发送旅客约1.3万人次，洛阳龙门站发送旅客约1.1万人次。

　　春节期间为满足旅客出行需求，洛阳各火车站开行临客共计58趟，具体开行日期可通过铁路12306官方网站、洛阳火车站官方微博查询。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网—洛阳晚报    2019-01-22 09:20 [ 责任编辑： 崔利利（见习） ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605