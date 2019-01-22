昨日，2019年春运大幕正式拉开。今年春运自1月21日起至3月1日止，共计40天。记者走访我市铁路、民航、高速交警、公路客运等部门了解到，春运首日，我市客流量暂未明显增加。为确保春运期间广大旅客平安出行，相关部门已做好各项准备工作。

列车即将开车，小朋友兴奋地望向窗外

昨日，2019年春运大幕正式拉开。今年春运自1月21日起至3月1日止，共计40天。记者走访我市铁路、民航、高速交警、公路客运等部门了解到，春运首日，我市客流量暂未明显增加。为确保春运期间广大旅客平安出行，相关部门已做好各项准备工作。

铁路客流总体较为平稳

昨日上午，记者在洛阳火车站售票大厅看到，各售票窗口和自动售票机前没出现排队现象。在车站候车厅内，候车的旅客也不多。

旅客集中检票

洛阳火车站相关负责人介绍，今年春运期间，洛阳各火车站预计发送旅客129万人次，同比增长3%。春运第一天，铁路旅客发送量较为平稳，客流主要是部分学生和提前返乡的农民工，以中短途客流为主，全天发送旅客约2.4万人次，其中，洛阳火车站发送旅客约1.3万人次，洛阳龙门站发送旅客约1.1万人次。

春节期间为满足旅客出行需求，洛阳各火车站开行临客共计58趟，具体开行日期可通过铁路12306官方网站、洛阳火车站官方微博查询。