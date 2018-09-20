洛阳新增2家省级农业科技园区

日前，省科技厅公布了12家新认定的省级农业科技园区名单，我市的伊川农业科技园区和偃师农业科技园区入围。至此，全市省级农业科技园区增至5家。

日前，省科技厅公布了12家新认定的省级农业科技园区名单，我市的伊川农业科技园区和偃师农业科技园区入围。至此，全市省级农业科技园区增至5家。

伊川农业科技园区通过“集体经济众创化生产、农民技能化培养、产业数字化运营”的发展模式，搭建可复制的农民创客综合服务体，培养农村专业人才1200余名，年创收1.2亿元。偃师农业科技园区主要从事小麦、玉米、葡萄等农产品的种植、加工、销售业务，并将互联网思维引入农业生产，以发起单位的市场优势带动周边小型农业企业、合作社、家庭农场共同发展，形成一套成熟的“互联网+农业”产业体系，园区拥有7个成熟和在建农产品电商平台，平台年交易总额超3亿元。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇）