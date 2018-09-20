洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新增2家省级农业科技园区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-22 08:47

　　日前，省科技厅公布了12家新认定的省级农业科技园区名单，我市的伊川农业科技园区和偃师农业科技园区入围。至此，全市省级农业科技园区增至5家。

　　伊川农业科技园区通过“集体经济众创化生产、农民技能化培养、产业数字化运营”的发展模式，搭建可复制的农民创客综合服务体，培养农村专业人才1200余名，年创收1.2亿元。偃师农业科技园区主要从事小麦、玉米、葡萄等农产品的种植、加工、销售业务，并将互联网思维引入农业生产，以发起单位的市场优势带动周边小型农业企业、合作社、家庭农场共同发展，形成一套成熟的“互联网+农业”产业体系，园区拥有7个成熟和在建农产品电商平台，平台年交易总额超3亿元。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·快过年了，请不要喂孩子吃这些食物，一口都不行！
  • ·从什么时候开始，你发现自己的皮肤变老了?
  • ·为什么牙齿总是白天不痛，晚上痛？
    		•
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
        水席是地道的洛阳美食，而作为水席热菜“四镇桌”之一的腐乳肉深受食客欢迎，春节期间的餐桌上，怎能少了它。
  • ·双休日到新安逛逛吧
  • ·赶会：超市里没的，这儿能找到
  • ·60岁的他每周和大山亲密约会
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳地铁盾构施工首次成功完成穿河作业
  • 绘就“诗和远方” 洛城再添美景
  • 泪目！洛阳小学生满分作文：爸爸，只...
  • 古今交相辉映 洛城年味渐浓
  • 洛阳：水天一色
  • 洛阳夜空现“超级月亮”
  • 洛阳希望桥突发大火？消防部门：桥下...
  • 洛阳钟鼎青铜艺术博物馆
  • 洛阳召开双拥工作座谈会 李亚出席并讲话
  • 刘宛康深入孟津县实地调研督导
    		•
    百姓呼声
    洛阳市教育局直属幼儿园有三所，分别是这些
    申请办理摩托车驾驶证需要准备什么材料
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    武则天儿媳妇墓中壁画 ...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    冬日西苑随拍

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605