洛阳市委政法委召开书记办公会

昨日，市委政法委召开书记办公会，集中学习习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话及中央政法工作会议精神、《中国共产党政法工作条例》、省“两会”精神，研究贯彻落实措施。

昨日，市委政法委召开书记办公会，集中学习习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话及中央政法工作会议精神、《中国共产党政法工作条例》、省“两会”精神，研究贯彻落实措施。

会议指出，习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话，充分肯定了党的十八大以来政法工作取得的成就，科学阐明了新时代政法工作的使命任务，为做好当前和今后一个时期的政法工作指明了方向、提供了根本遵循，是新时代政法工作的行动指南。

会议强调，全市政法系统要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，确保在全市政法系统落地生根；要学深悟透、学以致用，自觉用习近平总书记重要讲话精神武装头脑，指导政法工作实践，推动全市政法工作迈上新台阶；要自觉对标新时代使命任务，扎实做好政法各项工作，不断将扫黑除恶专项斗争引向深入；要结合实际传承创新“枫桥经验”，持续打造共建共治共享的社会治理格局，建设更高水平的平安洛阳，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

市委常委、政法委书记尚英照等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）