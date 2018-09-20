洛阳市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。会议学习了中央经济工作会议、十九届中央纪委三次全会、省委十届八次全体(扩大)会议、市委十一届九次全体(扩大)会议精神，就市政协贯彻落实工作作出安排。

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议。会议学习了中央经济工作会议、十九届中央纪委三次全会、省委十届八次全体(扩大)会议、市委十一届九次全体(扩大)会议精神，就市政协贯彻落实工作作出安排。

杨炳旭强调，要把贯彻落实市委十一届九次全体(扩大)会议精神与贯彻落实中央经济工作会议、十九届中央纪委三次全会、省委十届八次全体(扩大)会议精神结合起来，与全面深化“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标结合起来，与全市当前各项重点工作和科学谋划今年市政协重点工作任务结合起来，切实把思想和行动统一到中央和省委、市委的各项决策部署上来，落实到履职全过程、各方面。要以更大的勇气主动担当作为，以更高的要求提升专业能力，以更新的思维改进工作方法，扎扎实实把转型发展、高质量发展推向前进。要着力服务全市大局、着力加强政协党的建设、着力激励担当作为、着力提升履职能力，更好地在推动转型发展、高质量发展上履职尽责。

会议还学习了省委办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》，审议了《市政协党组班子2018年度民主生活会方案》。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）